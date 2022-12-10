بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا
© AFP 2022 / TED ALJIBEالقوات الجوية اليابانية
© AFP 2022 / TED ALJIBE
تصنف القوات الجوية لكل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا ضمن أضخم 11 قوة جوية في العالم وتمتلك الدول الثلاث أكثر من 3 آلاف طائرة حربية.
يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا، ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثامنة، بينما يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم جيوش العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
4 سبتمبر, 11:40 GMT
وأعلنت الدول الثلاث، أمس الجمعة، أنها ستقوم بتطوير طائرة حربية من الجيل الجديد، ضمن مشروع عسكري مشترك.
ويختلف تصنيف الترتيب العالمي للقوات الجوية لكل دولة عن تريب جيشها بصورة عامة، كما يلي:
القوات الجوية اليابانية
عدد الطائرات: ألف و449 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 6 عالميا.
مقاتلة يابانية
تضم:
217 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
23 طائرة هجومية.
59 طائرة نقل عسكري.
425 طائرة تدريب.
164 طائرة مهام خاصة.
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
554 مروحية بينها 119 مروحية هجومية.
القوات الجوية البريطانية
عدد الطائرات: 693 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 15 عالميا.
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEEالقوات الجوية البريطانية
القوات الجوية البريطانية
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEE
تضم:
119 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
23 طائرة هجومية.
40 طائرة نقل عسكري.
247 طائرة تدريب.
20 طائرة مهام خاصة.
9 طائرات تزود بالوقود في الجو.
235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
القوات الجوية الإيطالية
عدد الطائرات: 862 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 13 عالميا.
© AFP 2022 / MARCELLO PATERNOSTROالقوات الجوية الإيطالية
القوات الجوية الإيطالية
© AFP 2022 / MARCELLO PATERNOSTRO
تضم:
92 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
95 طائرة هجومية.
39 طائرة نقل عسكري.
188 طائرة تدريب.
27 طائرة مهام خاصة.
10 طائرات تزود بالوقود في الجو.
396 مروحية بينها 59 مروحية هجومية.
وتستعد اليابان لإجراء تعديلات شاملة لاستراتيجيتها الأمنية بمستويات هي الأكبر خلال عقود من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد.
© Sputnikمعلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
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