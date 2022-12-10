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https://sputnikarabic.ae/20221210/بعد-الإعلان-عن-مشروع-عسكري-مشترك-معلومات-عن-القوات-الجوية-لليابان-وبريطانيا-وإيطاليا-1071054214.html
بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا
بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا
تصنف القوات الجوية لكل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا ضمن أضخم 11 قوة جوية في العالم وتمتلك الدول الثلاث أكثر من 3 آلاف طائرة حربية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T15:35+0000
2022-12-10T15:35+0000
رصد عسكري
بريطانيا
إيطاليا
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يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا، ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثامنة، بينما يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم جيوش العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأعلنت الدول الثلاث، أمس الجمعة، أنها ستقوم بتطوير طائرة حربية من الجيل الجديد، ضمن مشروع عسكري مشترك.ويختلف تصنيف الترتيب العالمي للقوات الجوية لكل دولة عن تريب جيشها بصورة عامة، كما يلي:القوات الجوية اليابانيةتضم:القوات الجوية البريطانيةتضم:القوات الجوية الإيطاليةتضم:وتستعد اليابان لإجراء تعديلات شاملة لاستراتيجيتها الأمنية بمستويات هي الأكبر خلال عقود من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220904/هل-تنطلق-في-2035؟-معلومات-عن-المقاتلة-اليابانية-إف--إكس-1067259950.html
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رصد عسكري, بريطانيا, إيطاليا
رصد عسكري, بريطانيا, إيطاليا

بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا

15:35 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBEالقوات الجوية اليابانية
القوات الجوية اليابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBE
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تصنف القوات الجوية لكل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا ضمن أضخم 11 قوة جوية في العالم وتمتلك الدول الثلاث أكثر من 3 آلاف طائرة حربية.
يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا، ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثامنة، بينما يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم جيوش العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
طائرة حربية تابعة للقوات الجوية اليابانية - الطائرة إف - 2 والطائرة إف - 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
هل تنطلق في 2035؟... معلومات عن المقاتلة اليابانية "إف – إكس"؟
4 سبتمبر, 11:40 GMT
وأعلنت الدول الثلاث، أمس الجمعة، أنها ستقوم بتطوير طائرة حربية من الجيل الجديد، ضمن مشروع عسكري مشترك.

ويختلف تصنيف الترتيب العالمي للقوات الجوية لكل دولة عن تريب جيشها بصورة عامة، كما يلي:

القوات الجوية اليابانية

عدد الطائرات: ألف و449 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 6 عالميا.
CC BY-SA 2.0 / Steven Byles / JASDF F-15J 22-8809مقاتلة يابانية
مقاتلة يابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
مقاتلة يابانية
CC BY-SA 2.0 / Steven Byles / JASDF F-15J 22-8809

تضم:

217 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
23 طائرة هجومية.
59 طائرة نقل عسكري.
425 طائرة تدريب.
164 طائرة مهام خاصة.
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
554 مروحية بينها 119 مروحية هجومية.

القوات الجوية البريطانية

عدد الطائرات: 693 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 15 عالميا.
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEEالقوات الجوية البريطانية
القوات الجوية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
القوات الجوية البريطانية
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEE

تضم:

119 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
23 طائرة هجومية.
40 طائرة نقل عسكري.
247 طائرة تدريب.
20 طائرة مهام خاصة.
9 طائرات تزود بالوقود في الجو.
235 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.

القوات الجوية الإيطالية

عدد الطائرات: 862 طائرة حربية.
الترتيب العالمي: رقم 13 عالميا.
© AFP 2022 / MARCELLO PATERNOSTROالقوات الجوية الإيطالية
القوات الجوية الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
القوات الجوية الإيطالية
© AFP 2022 / MARCELLO PATERNOSTRO

تضم:

92 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
95 طائرة هجومية.
39 طائرة نقل عسكري.
188 طائرة تدريب.
27 طائرة مهام خاصة.
10 طائرات تزود بالوقود في الجو.
396 مروحية بينها 59 مروحية هجومية.
وتستعد اليابان لإجراء تعديلات شاملة لاستراتيجيتها الأمنية بمستويات هي الأكبر خلال عقود من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد.
© Sputnikمعلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
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