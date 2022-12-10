https://sputnikarabic.ae/20221210/بعد-الإعلان-عن-مشروع-عسكري-مشترك-معلومات-عن-القوات-الجوية-لليابان-وبريطانيا-وإيطاليا-1071054214.html

بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا

بعد الإعلان عن مشروع عسكري مشترك... معلومات عن القوات الجوية لليابان وبريطانيا وإيطاليا

تصنف القوات الجوية لكل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا ضمن أضخم 11 قوة جوية في العالم وتمتلك الدول الثلاث أكثر من 3 آلاف طائرة حربية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T15:35+0000

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2022-12-10T15:35+0000

رصد عسكري

بريطانيا

إيطاليا

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يصنف الجيش الياباني في المرتبة الخامسة عالميا، ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثامنة، بينما يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 11 بين أضخم جيوش العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأعلنت الدول الثلاث، أمس الجمعة، أنها ستقوم بتطوير طائرة حربية من الجيل الجديد، ضمن مشروع عسكري مشترك.ويختلف تصنيف الترتيب العالمي للقوات الجوية لكل دولة عن تريب جيشها بصورة عامة، كما يلي:القوات الجوية اليابانيةتضم:القوات الجوية البريطانيةتضم:القوات الجوية الإيطاليةتضم:وتستعد اليابان لإجراء تعديلات شاملة لاستراتيجيتها الأمنية بمستويات هي الأكبر خلال عقود من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220904/هل-تنطلق-في-2035؟-معلومات-عن-المقاتلة-اليابانية-إف--إكس-1067259950.html

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