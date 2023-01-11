عربي
بوتين: يجب أن نفعل كل شيء لحماية حقوق وأمن سكان أقاليم روسيا الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20230111/ماذا-قال-صندوق-النقد-عن-دور-الشركات-المملوكة-للدولة-المصرية-وما-هي-شروطه-1072174842.html
ماذا قال صندوق النقد عن دور الشركات المملوكة للدولة المصرية... وما هي شروطه؟
ماذا قال صندوق النقد عن دور الشركات المملوكة للدولة المصرية... وما هي شروطه؟
نشر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، بيانا شاملا لما تضمنه مؤتمر صحفي عقد بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار إلى مصر. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T20:46+0000
2023-01-11T20:46+0000
العالم العربي
مصر
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
حضرت المؤتمر الصحفي إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أجابت على العديد من الأسئلة في هذا الصدد.تطرق أحد الأسئلة إلى حجم الدور المتوقع للشركات المملوكة للدولة وللجيش، في ظل التزام الحكومة المصرية بالسياسات النقدية التي يشترطها الصندوق خلال الفترة المقبلة.أوضحت هولار في معرض ردها على السؤال فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة المصرية "أود أن أشير إلى أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه السلطات المصرية يعتمد على إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر، وهو الأمر الذي تشتد الحاجة إليه".وأضافت أنه من المهم أن تلتزم السلطات المصرية بتقديم المعلومات من خلال تقرير سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، فهذه خطوة مهمة للغاية نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ونحن على استعداد لدعم السلطات في تنفيذ هذا الإصلاح المهم للغاية.يشار إلى أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، حزمة قرارات لـ"ترشيد الإنفاق العام" وتأجيل "المشروعات الدولارية"، في وقت تواجه البلاد نقصا ملموسا في احتياطات النقد الأجنبي.وقال خبراء اقتصاد إن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخاص بإرجاء العمل في المشروعات ذات الطبيعة الدولارية جاء متأخرا، ولن يؤثر بدرجة كبيرة على توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف، لكنه يخفف من الضغط على الدولار.لم تحدد الحكومة المشروعات التي يمكن تأجيلها، لكن توقعات الخبراء تشير إلى استثناء المشروعات التنموية والمرتبطة بالطاقة. وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مشروعات القطاع مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري.وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن.وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مصر-الملا-يؤكد-استثناء-مشاريع-قطاع-البترول-من-قرار-ترشيد-الإنفاق-الدولاري-1072127564.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942158_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1b21d3385664464b9d47e0c9fd9ba717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, اقتصاد
العالم العربي, مصر, اقتصاد

ماذا قال صندوق النقد عن دور الشركات المملوكة للدولة المصرية... وما هي شروطه؟

20:46 GMT 11.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
نشر صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، بيانا شاملا لما تضمنه مؤتمر صحفي عقد بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار إلى مصر.
حضرت المؤتمر الصحفي إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أجابت على العديد من الأسئلة في هذا الصدد.
تطرق أحد الأسئلة إلى حجم الدور المتوقع للشركات المملوكة للدولة وللجيش، في ظل التزام الحكومة المصرية بالسياسات النقدية التي يشترطها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
أوضحت هولار في معرض ردها على السؤال فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة المصرية "أود أن أشير إلى أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه السلطات المصرية يعتمد على إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر، وهو الأمر الذي تشتد الحاجة إليه".
وأضافت أنه من المهم أن تلتزم السلطات المصرية بتقديم المعلومات من خلال تقرير سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، فهذه خطوة مهمة للغاية نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ونحن على استعداد لدعم السلطات في تنفيذ هذا الإصلاح المهم للغاية.
وزير البترول المصري طارق الملا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مصر... الملا يؤكد استثناء مشاريع قطاع البترول من قرار "ترشيد الإنفاق الدولاري"
أمس, 15:32 GMT
يشار إلى أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، حزمة قرارات لـ"ترشيد الإنفاق العام" وتأجيل "المشروعات الدولارية"، في وقت تواجه البلاد نقصا ملموسا في احتياطات النقد الأجنبي.
وقال خبراء اقتصاد إن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخاص بإرجاء العمل في المشروعات ذات الطبيعة الدولارية جاء متأخرا، ولن يؤثر بدرجة كبيرة على توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف، لكنه يخفف من الضغط على الدولار.
لم تحدد الحكومة المشروعات التي يمكن تأجيلها، لكن توقعات الخبراء تشير إلى استثناء المشروعات التنموية والمرتبطة بالطاقة. وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مشروعات القطاع مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن.
وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала