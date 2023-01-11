https://sputnikarabic.ae/20230111/متجاوزة-30-جنيها-للدولار-الواحد-العملة-المصرية-تسجل-أدنى-مستوياتها-على-الإطلاق-1072149676.html

متجاوزة 30 جنيها للدولار الواحد... العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

متجاوزة 30 جنيها للدولار الواحد... العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T10:49+0000

2023-01-11T10:49+0000

2023-01-11T10:49+0000

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وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.على جانب آخر، أكدت بيانات "ريفينيتيف" تجاوز سعر الصرف لهذا المستوى. ووفقا لبيانات "بلومبيرغ"، سجّل الجنيه المصري سعر 30.45 للدولار في تمام الساعة 12:28 مساء بتوقيت القاهرة (13:28 بتوقيت موسكو، 10:28 بتوقيت غرينتش).بالأمس، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستتبنى نظام سعر صرف مرن (يسمح بتحرك قيمة العملة وفقا لعوامل العرض والطلب)، على أن يقتصر تدخل البنك المركزي لمواجهة حالات التقلب الحادة.توصلت مصر والمقرض الدولي، في الخريف الماضي، إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يسمح للقاهرة أيضا بالحصول على تمويلات من شركاء دوليين آخرين، بما يمكنها من إغلاق الفجوة التمويلية التي تواجهها.وجاء ذلك بعد عام شهدت فيه مصر ضغوطا قاسية فيما يتعلق بسعر الصرف مع نزوح جماعي للأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه. سجلت العملة المصرية نحو 15.70 مقابل الدولار قبل عام بالتمام من الآن.

https://sputnikarabic.ae/20230104/بعد-تسجيله-أكبر-هبوط-منذ-أكتوبر-هل-يتوقف-نزيف-الجنيه-المصري؟-1071926293.html

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