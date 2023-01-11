https://sputnikarabic.ae/20230111/محذرا-إيران-نتنياهو-من-يريد-تذكيرا-بخطوطنا-الحمراء-سيحصل-عليه-1072164902.html
محذرا إيران... نتنياهو: من يريد تذكيرا بخطوطنا الحمراء سيحصل عليه
محذرا إيران... نتنياهو: من يريد تذكيرا بخطوطنا الحمراء سيحصل عليه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن من يريد أي تذكير إسرائيلي بخطوط بلاده الحمراء سيحصل عليه. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:27+0000
2023-01-11T15:27+0000
2023-01-11T15:27+0000
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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إيران
أخبار سوريا اليوم
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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة تفقدية له بصحبة وزير الدفاع، الجنرال يوآف غالانت، للمنطقة الشمالية، حيث وجه تحذيره لإيران وما أسماه بأذرعها في منطقة الشرق الأوسط.ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن العدو الأساسي لبلاده هو "النظام الإيراني الحاكم" وما أسماه بـ"أذرعها في سوريا ولبنان"، مشددا على محاربة الجيش الإسرائيلي للمحاولات الإيرانية الخاصة بتطوير الترسانة النووية، وأي محاولة لتموضع إيراني على الحدود الشمالية في سوريا.ومن جهته، أشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24 news" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث مع كبار المسؤولين في اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي أو ما يسمى بمنظمة "إيباك"، قائلا:وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتتهم إسرائيل بدلا عن ذلك بحيازة ترسانة نووية لا تخضع للرقابة الدولية.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد أعلن الاثنين الماضي، أن إيران ستكون على رأس أولوياته خلال زيارته إلى إسرائيل، والتي من المتوقع أن تتم في 19 من الشهر الجاري.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران, أخبار سوريا اليوم
محذرا إيران... نتنياهو: من يريد تذكيرا بخطوطنا الحمراء سيحصل عليه
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن من يريد أي تذكير إسرائيلي بخطوط بلاده الحمراء سيحصل عليه.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة تفقدية له بصحبة وزير الدفاع، الجنرال يوآف غالانت، للمنطقة الشمالية، حيث وجه تحذيره لإيران وما أسماه بأذرعها في منطقة الشرق الأوسط.
ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن العدو الأساسي لبلاده هو "النظام الإيراني الحاكم" وما أسماه بـ"أذرعها في سوريا ولبنان"، مشددا على محاربة الجيش الإسرائيلي
للمحاولات الإيرانية الخاصة بتطوير الترسانة النووية، وأي محاولة لتموضع إيراني على الحدود الشمالية في سوريا.
ومن جهته، أشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24 news" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث مع كبار المسؤولين في اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي أو ما يسمى بمنظمة "إيباك"، قائلا:
حان الوقت لإسرائيل والولايات المتحدة للاصطفاف جنبا إلى جنب مع دول أخرى، بخصوص مواجهة إيران.
وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتتهم إسرائيل بدلا عن ذلك بحيازة ترسانة نووية لا تخضع للرقابة الدولية.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
، قد أعلن الاثنين الماضي، أن إيران ستكون على رأس أولوياته خلال زيارته إلى إسرائيل، والتي من المتوقع أن تتم في 19 من الشهر الجاري.