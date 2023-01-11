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https://sputnikarabic.ae/20230111/محكمة-إيرانية-تقضي-بإعدام-وزير-دفاع-سابق-لإدانته-بالتجسس--1072168747.html
محكمة إيرانية تقضي بإعدام وزير دفاع سابق لإدانته بالتجسس
محكمة إيرانية تقضي بإعدام وزير دفاع سابق لإدانته بالتجسس
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري المدان بالتجسس لصالح... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T16:41+0000
2023-01-11T16:41+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على علي رضا أكبري الذي اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".وأضافت الوزارة أن: "علي رضا أكبري كان أهم عملاء لجهاز التجسس في المخابرات البريطانية الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إنه شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html
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أخبار إيران, بريطانيا
أخبار إيران, بريطانيا

محكمة إيرانية تقضي بإعدام وزير دفاع سابق لإدانته بالتجسس

16:41 GMT 11.01.2023
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على علي رضا أكبري الذي اعتقل منذ فترة بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".
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وأضافت الوزارة أن: "علي رضا أكبري كان أهم عملاء لجهاز التجسس في المخابرات البريطانية الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على "توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".
وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في كرمان، في بيان له إنه شبكة التجسس تسمى "زاغرس" وتعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في المحافظة التي تقع وسط البلاد.
وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
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