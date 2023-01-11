https://sputnikarabic.ae/20230111/مدرب-المنتخب-اليمني-يعد-بتحقيق-نتيجة-إيجابية-أمام-العراق-في-خليجي-25-1072149161.html

مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"

مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"

قال المدير الفني للمنتخب اليمني التشيكي ميروسلاف سوكوب، إن فريقه لديه دافعا قويا لتحقيقه نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي في المباراة التي ستجمع الفريقين،... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

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2023-01-11T10:43+0000

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ويلتقي المنتخبان اليمني والعراقي، غدا الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة "كأس الخليج العربي" المعروفة اختصارا بـ "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية.وأعرب سوكوب عن سعادته للعب مباراة العراق أمام 65 ألف مشجع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وتابع: "العراق يمتلك منتخبا قويا إضافة إلى أنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره، ولهذا السبب يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز".ويستضيف العراق بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230107/في-افتتاح-المجموعة-الثانية-البحرين-تفوز-على-الإمارات-في-بطولة-خليجي-25-1072029516.html

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