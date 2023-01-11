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https://sputnikarabic.ae/20230111/مدرب-المنتخب-اليمني-يعد-بتحقيق-نتيجة-إيجابية-أمام-العراق-في-خليجي-25-1072149161.html
مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"
مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"
قال المدير الفني للمنتخب اليمني التشيكي ميروسلاف سوكوب، إن فريقه لديه دافعا قويا لتحقيقه نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي في المباراة التي ستجمع الفريقين،... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:43+0000
2023-01-11T10:43+0000
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ويلتقي المنتخبان اليمني والعراقي، غدا الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة "كأس الخليج العربي" المعروفة اختصارا بـ "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية.وأعرب سوكوب عن سعادته للعب مباراة العراق أمام 65 ألف مشجع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وتابع: "العراق يمتلك منتخبا قويا إضافة إلى أنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره، ولهذا السبب يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز".ويستضيف العراق بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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رياضة, العراق, أخبار اليمن الأن
رياضة, العراق, أخبار اليمن الأن

مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"

10:43 GMT 11.01.2023
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNESجماهير المنتخب اليمني لكرة القدم
جماهير المنتخب اليمني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNES
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قال المدير الفني للمنتخب اليمني التشيكي ميروسلاف سوكوب، إن فريقه لديه دافعا قويا لتحقيقه نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدا الخميس.
ويلتقي المنتخبان اليمني والعراقي، غدا الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة "كأس الخليج العربي" المعروفة اختصارا بـ "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية.
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وأعرب سوكوب عن سعادته للعب مباراة العراق أمام 65 ألف مشجع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وتابع: "العراق يمتلك منتخبا قويا إضافة إلى أنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره، ولهذا السبب يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز".
ويستضيف العراق بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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