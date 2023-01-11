https://sputnikarabic.ae/20230111/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تطلب-من-نظيرها-الأوكراني-مساعدة-الراغبين-بزيارة-أقاربهم-في-روسيا-1072147527.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلب من نظيرها الأوكراني مساعدة الراغبين بزيارة أقاربهم في روسيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلب من نظيرها الأوكراني مساعدة الراغبين بزيارة أقاربهم في روسيا
قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إنها طلبت من نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس مساعدة المواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:07+0000
2023-01-11T10:07+0000
2023-01-11T10:07+0000
روسيا
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ويُعقد اجتماع ثلاثي لأمناء المظالم في تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنقرة.في وقت سابق، قالت موسكالكوفا إنه تم عقد اجتماع مع لوبينيتس، والذي تم التخطيط له كجزء من مؤتمر في أنقرة. وقال أمين المظالم التركي شريف مالكوش، في وقت سابق، إن تركيا تعول على فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة لمساعدة الأطفال والنساء والجرحى المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.وقال لوبينيتس، الأسبوع الماضي، إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا في المستقبل القريب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلب من نظيرها الأوكراني مساعدة الراغبين بزيارة أقاربهم في روسيا
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قالت تاتيانا موسكالكوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، إنها طلبت من نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس مساعدة المواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في زيارة أقاربهم في روسيا.
ويُعقد اجتماع ثلاثي لأمناء المظالم في تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنقرة.
وقالت موسكالكوفا: "لقد طلبت أيضًا من دميتري لوبينيتس النظر في إمكانية تقديم المساعدة للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في زيارة أقاربهم في روسيا".
في وقت سابق، قالت موسكالكوفا إنه تم عقد اجتماع مع لوبينيتس، والذي تم التخطيط له كجزء من مؤتمر في أنقرة. وقال أمين المظالم التركي شريف مالكوش، في وقت سابق، إن تركيا تعول على فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا من خلال وساطة أنقرة لمساعدة الأطفال والنساء والجرحى المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.
وقال لوبينيتس، الأسبوع الماضي، إنه يخطط للاجتماع مع موسكالكوفا
في المستقبل القريب.