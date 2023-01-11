https://sputnikarabic.ae/20230111/منظمة-الصحة-العالمية-الصين-لا-تعلن-بدقة-حالات-الوفاة-بفيروس-كورونا-1072169306.html

منظمة الصحة العالمية: الصين لا تعلن بدقة حالات الوفاة بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: الصين لا تعلن بدقة حالات الوفاة بفيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن بيانات المنظمة حول عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد" مقدرة بأقل من حقيقتها... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T17:00+0000

2023-01-11T17:00+0000

2023-01-11T17:00+0000

العالم

الصين

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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موسكو - سبوتنيك. وذكر غيبريسوس في إفادة صحفية: "في الأسبوع الماضي، أُبلغت منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 11500 حالة وفاة (من جراء الإصابة بكوفيد)".وأوضح أن 40% من هذه الوفيات كانت في الأمريكتين، و30% في أوروبا و30% أخرى في منطقة غرب المحيط الهادئ، ومع ذلك، كان من شبه المؤكد أن هذا الرقم أقل من الواقع، نظرا لعدم الإبلاغ الدقيق عن حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين.وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.في ديسمبر/ كانون الأول، بدأت الحكومة الصينية في التخفيف تدريجيا من سياسة "صفر كوفيد" مع الوباء، والتي كانت الأكثر صرامة في العالم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. في 8 يناير/ كانون الثاني، ألغي اختبار "بي سي آر" الإجباري، وإجراءات العزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.في الوقت نفسه، واجهت البلاد زيادة في إصابات "كوفيد-19" ما أجبر عددا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، على تشديد الإجراءات ضد الركاب القادمين من الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تطالب-أمريكا-بمشاركة-معلومات-عن-كورونا-بعد-انتشار-متحور-جديد-من-أوميكرون-لديها-1072085953.html

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