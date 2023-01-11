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https://sputnikarabic.ae/20230111/واشنطن-تشيد-بإعادة-إسبانيا-15-شخصا-من-سوريا-1072178033.html
واشنطن تشيد بإعادة إسبانيا 15 شخصا من سوريا
واشنطن تشيد بإعادة إسبانيا 15 شخصا من سوريا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تشيد بإسبانيا لإعادة 15 مواطنا من سوريا وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T22:33+0000
2023-01-11T22:34+0000
أخبار سوريا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في بيان يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع، أعادت حكومة إسبانيا امرأتين و13 طفلا من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، ونحث جميع الحكومات على أن تحذو حذو إسبانيا وأن تعيد مواطنيها، وخاصة النساء والأطفال".وقال برايس إن الولايات المتحدة ممتنة لإسبانيا لعملها مع واشنطن لحل الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن تفكيك ما يسمى "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (المحظور في روسيا).وقال البيان إن برايس أشار أيضا إلى أن مخيمي الهول وروج يأويان حوالي 10 آلاف نازح من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق.وقال برايس: "أكثر من نصف جميع سكان مخيم الهول هم من الأطفال دون سن 12 عاما"، مضيفا أن: "العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للحالة الإنسانية والأمنية في الهول".ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أنه "في حين هُزمت ما يسمى "الخلافة"، لا يزال داعش يشكل تهديدا مستمرا للمنطقة ولآلاف السكان الضعفاء في مخيمات النازحين".وقالت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا، إنها مترددة في استعادة ليس فقط مواطنيها الذين تم أسرهم إلى جانب الإرهابيين في سوريا والعراق، ولكن أيضا زوجاتهم وأطفالهم.
https://sputnikarabic.ae/20221102/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-الدول-سحب-رعاياها-من-مخيم-الهول-لتجفيف-منبع-الإرهاب-1069733744.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

واشنطن تشيد بإعادة إسبانيا 15 شخصا من سوريا

22:33 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 22:34 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تشيد بإسبانيا لإعادة 15 مواطنا من سوريا وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في بيان يوم الأربعاء: "هذا الأسبوع، أعادت حكومة إسبانيا امرأتين و13 طفلا من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، ونحث جميع الحكومات على أن تحذو حذو إسبانيا وأن تعيد مواطنيها، وخاصة النساء والأطفال".
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
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وقال برايس إن الولايات المتحدة ممتنة لإسبانيا لعملها مع واشنطن لحل الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن تفكيك ما يسمى "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (المحظور في روسيا).
وقال البيان إن برايس أشار أيضا إلى أن مخيمي الهول وروج يأويان حوالي 10 آلاف نازح من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق.
وقال برايس: "أكثر من نصف جميع سكان مخيم الهول هم من الأطفال دون سن 12 عاما"، مضيفا أن: "العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للحالة الإنسانية والأمنية في الهول".
ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أنه "في حين هُزمت ما يسمى "الخلافة"، لا يزال داعش يشكل تهديدا مستمرا للمنطقة ولآلاف السكان الضعفاء في مخيمات النازحين".
وقالت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا، إنها مترددة في استعادة ليس فقط مواطنيها الذين تم أسرهم إلى جانب الإرهابيين في سوريا والعراق، ولكن أيضا زوجاتهم وأطفالهم.
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