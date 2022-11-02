https://sputnikarabic.ae/20221102/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-الدول-سحب-رعاياها-من-مخيم-الهول-لتجفيف-منبع-الإرهاب-1069733744.html
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو الدول سحب رعاياها من مخيم الهول "لتجفيف منبع الإرهاب"
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو الدول سحب رعاياها من مخيم الهول "لتجفيف منبع الإرهاب"
قال مستشار الأمن القومي، في العراق، قاسم الأعرجي، إن إنهاء ملف مخيم الهول "خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T06:37+0000
2022-11-02T06:37+0000
2022-11-02T06:37+0000
العراق
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مخيم الهول
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وكتب الأعرجي عبر حسابه على "تويتر" "نثمن عاليا قرار الحكومة الهولندية إعادة 28 طفلا و9 نساء من مخيم الهول السوري".ودعا مستشار الأمن القومي العراقي "الدول الأخرى على سحب رعاياها من المخيم، لإنهاء بؤرة نشر الحقد والتطرف والكراهية والإجرام".وأكد الأعرجي أن "إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب، ليسود السلام بين الشعوب والدول".ويقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مخيم الهول
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مخيم الهول
مستشار الأمن القومي العراقي يدعو الدول سحب رعاياها من مخيم الهول "لتجفيف منبع الإرهاب"
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قال مستشار الأمن القومي، في العراق، قاسم الأعرجي، إن إنهاء ملف مخيم الهول "خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب".
وكتب الأعرجي عبر حسابه على "تويتر" "نثمن عاليا قرار الحكومة الهولندية إعادة 28 طفلا و9 نساء من مخيم الهول السوري
".
ودعا مستشار الأمن القومي العراقي "الدول الأخرى على سحب رعاياها من المخيم، لإنهاء بؤرة نشر الحقد والتطرف والكراهية والإجرام".
وأكد الأعرجي أن "إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب
، ليسود السلام بين الشعوب والدول".
ويقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.
ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.