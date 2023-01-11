https://sputnikarabic.ae/20230111/وزير-الخارجية-الأرميني-يشكو-إلى-الخارجية-الأمريكية-من-تصرفات-أذربيجان-1072140843.html
وزير الخارجية الأرميني يشكو إلى الخارجية الأمريكية من تصرفات أذربيجان
وزير الخارجية الأرميني يشكو إلى الخارجية الأمريكية من تصرفات أذربيجان
اشتكى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، في محادثة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية كارين دونفريد، من تصرفات أذربيجان... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T01:47+0000
2023-01-11T01:47+0000
2023-01-11T01:47+0000
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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يريفان - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأرمينية: "قدمت ميرزويان للمحاور الوضع الإنساني المتدهور يوما بعد يوم، والذي تطور نتيجة لإغلاق ممر لاتشين منذ 12 ديسمبر 2022، وهو الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قرة باغ أرمينيا والعالم الخارجي".وقالت الوزارة: "تم التأكيد على أن أذربيجان، من خلال أفعالها، تنتهك بشكل صارخ البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 [من قبل قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان]".وقال ميرزويان إن المبررات والاتهامات البيئية المزعومة من جانب الجانب الأذربيجاني بإغلاق ممر لاتشين كاذبة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
وزير الخارجية الأرميني يشكو إلى الخارجية الأمريكية من تصرفات أذربيجان
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اشتكى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، في محادثة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية كارين دونفريد، من تصرفات أذربيجان بسبب الوضع في ناغورني كاراباخ بعد إغلاق الطريق الذي يربط المنطقة بأرمينيا.
يريفان - سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية الأرمينية: "قدمت ميرزويان للمحاور الوضع الإنساني المتدهور يوما بعد يوم، والذي تطور نتيجة لإغلاق ممر لاتشين منذ 12 ديسمبر 2022، وهو الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قرة باغ أرمينيا والعالم الخارجي".
وقالت الوزارة: "تم التأكيد على أن أذربيجان، من خلال أفعالها، تنتهك بشكل صارخ البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 [من قبل قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان]".
وقال ميرزويان إن المبررات والاتهامات البيئية المزعومة من جانب الجانب الأذربيجاني بإغلاق ممر لاتشين
كاذبة.