https://sputnikarabic.ae/20230112/إثيوبيا-تقرر-إدخال-اللغة-العربية-في-مناهج-المدارس-1072208314.html
إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس
إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس
قررت إثيوبيا، اليوم الخميس، تعليم اللغة العربية بجميع المدارس بالعاصمة أديس أبابا، إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:55+0000
2023-01-12T16:55+0000
2023-01-12T16:55+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد موقع الراصد الإثيوبي، بأن "مجلس إدارة العاصمة أديس أبابا، قرر تعليم اللغة العربية لأول مرة تاريخياً، في مدارس العاصمة أديس أبابا إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية".وأضاف الموقع أن "بعد مشاورات مع المواطنين وأولياء أمور التلاميذ، وافق المجلس على تعليم اللغة العربية والفرنسية بجميع مدارس العاصمة أديس أبابا".وأوضح أن "إدخال اللغة العربية والفرنسية سيكون حسب برنامج منهجي متعدد اللغات، وأن هاتين اللغتين ستصبحان من اللغات الاختيارية في جميع مدارس المراحل الثانوية".
https://sputnikarabic.ae/20230105/إثيوبيا-تستعيد-مخطوطات-أثرية-من-السويد-يرجع-تاريخها-للقرن-السادس-عشر-1071965630.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس
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قررت إثيوبيا، اليوم الخميس، تعليم اللغة العربية بجميع المدارس بالعاصمة أديس أبابا، إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية.
الخرطوم - سبوتنيك
. وأفاد موقع الراصد الإثيوبي، بأن "مجلس إدارة العاصمة أديس أبابا، قرر تعليم اللغة العربية لأول مرة تاريخياً، في مدارس العاصمة أديس أبابا إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية".
وأضاف الموقع أن "بعد مشاورات مع المواطنين وأولياء أمور التلاميذ، وافق المجلس على تعليم اللغة العربية والفرنسية بجميع مدارس العاصمة أديس أبابا".
وأوضح أن "إدخال اللغة العربية
والفرنسية سيكون حسب برنامج منهجي متعدد اللغات، وأن هاتين اللغتين ستصبحان من اللغات الاختيارية في جميع مدارس المراحل الثانوية".