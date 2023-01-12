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إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس
إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس
قررت إثيوبيا، اليوم الخميس، تعليم اللغة العربية بجميع المدارس بالعاصمة أديس أبابا، إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T16:55+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد موقع الراصد الإثيوبي، بأن "مجلس إدارة العاصمة أديس أبابا، قرر تعليم اللغة العربية لأول مرة تاريخياً، في مدارس العاصمة أديس أبابا إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية".وأضاف الموقع أن "بعد مشاورات مع المواطنين وأولياء أمور التلاميذ، وافق المجلس على تعليم اللغة العربية والفرنسية بجميع مدارس العاصمة أديس أبابا".وأوضح أن "إدخال اللغة العربية والفرنسية سيكون حسب برنامج منهجي متعدد اللغات، وأن هاتين اللغتين ستصبحان من اللغات الاختيارية في جميع مدارس المراحل الثانوية".
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن

إثيوبيا تقرر إدخال اللغة العربية في مناهج المدارس

16:55 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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قررت إثيوبيا، اليوم الخميس، تعليم اللغة العربية بجميع المدارس بالعاصمة أديس أبابا، إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية.
الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد موقع الراصد الإثيوبي، بأن "مجلس إدارة العاصمة أديس أبابا، قرر تعليم اللغة العربية لأول مرة تاريخياً، في مدارس العاصمة أديس أبابا إلى جانب اللغة الإنجليزية والفرنسية".
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وأضاف الموقع أن "بعد مشاورات مع المواطنين وأولياء أمور التلاميذ، وافق المجلس على تعليم اللغة العربية والفرنسية بجميع مدارس العاصمة أديس أبابا".

وأوضح أن "إدخال اللغة العربية والفرنسية سيكون حسب برنامج منهجي متعدد اللغات، وأن هاتين اللغتين ستصبحان من اللغات الاختيارية في جميع مدارس المراحل الثانوية".
في يومها العالمي... 5 حقائق عن اللغة العربية - سبوتنيك عربي
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