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إعلام: ملك المغرب يلتقي برئيس الوزراء الإسباني أول فبراير المقبل
إعلام: ملك المغرب يلتقي برئيس الوزراء الإسباني أول فبراير المقبل
نقلت تقارير إعلامية عن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تأكيده أن لقاء سيجمع الملك محمد السادس ورئيس الوزراء... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:43+0000
2023-01-12T12:43+0000
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ووفق تصريحات لـ أرباريس، أكد أن القمة المزمع عقدها يومي 1 و 2 من فبراير، سيتم خلالها التوقيع على "عدد كبير من الاتفاقيات"، لافتًا إلى أنها تمثل "إنجازا إضافيا لخارطة الطريق التي انعكست في الوثيقة التي وقعها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وملك المغرب محمد السادس.وأوضح ألباريس أن الوفد الإسباني بقيادة سانشيز، سيضم عشرات الوزراء وسيكون الأول من نوعه منذ العام 2015، عندما كان ماريانو راخوي لا يزال رئيسًا للوزراء.ولفت إلى أن "هذا الاجتماع كان في الماضي يُعقد عادة سنويًا أو نصف سنوي، إلا أن الاجتماعين المخطط لهما في العامين 2020 و 2021، لم يعقدا لأسباب مختلفة، فالأول لم يعقد نتيجة جائحة كورونا، والآخر بسبب الأزمة الناجمة عن استضافة زعيم البوليساريو".يأتي الإعلان عن تاريخ انعقاد القمة الإسبانية والمغربية، عقب 7 اجتماعات تحضيرية بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسيه ماريا ألباريس.طالع أيضا: ثروات هائلة وراء التقارب بين المغرب وإسبانيا... هل تحل أزمة ‏ترسيم الحدود بين البلدين
https://sputnikarabic.ae/20220407/المغرب-وإسبانيا-يعلنان-نهاية-الأزمة-الدبلوماسية-بينهما-1060958441.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

إعلام: ملك المغرب يلتقي برئيس الوزراء الإسباني أول فبراير المقبل

12:43 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Uncredited
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نقلت تقارير إعلامية عن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تأكيده أن لقاء سيجمع الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، سيعقد في الرباط في أوائل فبراير/ شباط المقبل.
ووفق تصريحات لـ أرباريس، أكد أن القمة المزمع عقدها يومي 1 و 2 من فبراير، سيتم خلالها التوقيع على "عدد كبير من الاتفاقيات"، لافتًا إلى أنها تمثل "إنجازا إضافيا لخارطة الطريق التي انعكست في الوثيقة التي وقعها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وملك المغرب محمد السادس.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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وأوضح ألباريس أن الوفد الإسباني بقيادة سانشيز، سيضم عشرات الوزراء وسيكون الأول من نوعه منذ العام 2015، عندما كان ماريانو راخوي لا يزال رئيسًا للوزراء.
ولفت إلى أن "هذا الاجتماع كان في الماضي يُعقد عادة سنويًا أو نصف سنوي، إلا أن الاجتماعين المخطط لهما في العامين 2020 و 2021، لم يعقدا لأسباب مختلفة، فالأول لم يعقد نتيجة جائحة كورونا، والآخر بسبب الأزمة الناجمة عن استضافة زعيم البوليساريو".

وأشار إلى أن الوزراء الإسبان سيلتقون مع نظرائهم المغاربة في العاصمة الرباط، حيث يأملون في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاونية.

يأتي الإعلان عن تاريخ انعقاد القمة الإسبانية والمغربية، عقب 7 اجتماعات تحضيرية بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسيه ماريا ألباريس.
طالع أيضا: ثروات هائلة وراء التقارب بين المغرب وإسبانيا... هل تحل أزمة ‏ترسيم الحدود بين البلدين
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