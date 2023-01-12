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https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-تعلن-مقتل-رجل-أمن-وإصابة-اثنين-في-هجوم-مسلح-جنوب-شرقي-البلاد-1072192621.html
إيران تعلن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد
إيران تعلن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد
أعلنت إيران، اليوم الخميس، "سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن في هجوم لمسلحين في سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد". 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:52+0000
2023-01-12T11:08+0000
إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، قوله: "بمقتل أحد أفراد هذه القوى وإصابة اثنين آخرين إثر اعتداء شنه أشرار مسلحون على نقطة تفتيش في الطريق بين زاهدان وخاش".وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن ردا على الهجوم"، مؤكدًا "بدء عملية ملاحقة الأشرار المسلحين للقبض عليهم".وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230112/وزير-الداخلية-الإيراني-مثيرو-أحداث-الشغب-الأخيرة-سينالون-جزاء-أعمالهم-1072185113.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

إيران تعلن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد

10:52 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 12.01.2023)
© AP Photo / Uncreditedطالبة جامعية في مظاهرة داخل جامعة طهران وقت إلقاء قنبلة دخان من قبل الشرطة الإيرانية لمكافحة الشغب
طالبة جامعية في مظاهرة داخل جامعة طهران وقت إلقاء قنبلة دخان من قبل الشرطة الإيرانية لمكافحة الشغب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Uncredited
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أعلنت إيران، اليوم الخميس، "سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن في هجوم لمسلحين في سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، قوله: "بمقتل أحد أفراد هذه القوى وإصابة اثنين آخرين إثر اعتداء شنه أشرار مسلحون على نقطة تفتيش في الطريق بين زاهدان وخاش".
وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن ردا على الهجوم"، مؤكدًا "بدء عملية ملاحقة الأشرار المسلحين للقبض عليهم".
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
وزير الداخلية الإيراني: مثيرو أحداث الشغب الأخيرة سينالون جزاء أعمالهم
08:13 GMT
وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية "تفكيك شرطة الأخلاق"، مشيرة إلى "العمل على آلية جديدة بشأن الانضباط الأخلاقي في البلاد".
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