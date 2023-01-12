https://sputnikarabic.ae/20230112/البحرية-البريطانية-نتعقب-فرقاطة-الأدميرال-الروسي-غورشكوف-في-بحر-الشمال-1072179305.html
البحرية البريطانية: نتعقب فرقاطة الأدميرال الروسي غورشكوف في بحر الشمال
البحرية البريطانية: نتعقب فرقاطة الأدميرال الروسي غورشكوف في بحر الشمال
قالت البحرية الملكية، يوم الأربعاء، إن إتش إم إس بورتلاند، وهي فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، كانت تراقب فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية الأدميرال... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت البحرية عبر موقعها الإلكتروني: "تراقب إتش إم إس بورتلاند فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية الأدميرال غورشكوف والناقلة المصاحبة كاما أثناء إبحارهما في المياه الدولية القريبة من المملكة المتحدة".وأضافت: "انضمت الفرقاطة من النوع 23 إلى سفينة خفر السواحل النرويجية بيرغن، حيث عبرت السفن الروسية جنوبا عبر البحر النرويجي"، لافتة إلى أن "بورتلاند مع مروحيتها المتخصصة ميرلين -المجهزة بأحدث أجهزة الاستشعار والطوربيدات للعمليات المتخصصة- شرعت في تتبع تحركات السفن الروسية عبر بحر الشمال والإبلاغ عنها".وقال إد موس وارد، الضابط القائد لبورتلاند، في البيان إن "مرافقة السفن الحربية في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة والمناطق البحرية المجاورة هو نشاط روتيني للبحرية الملكية".وأضاف أن وجود البحرية الملكية ورؤيتها يضمن الامتثال للقانون البحري ويردع النشاط الخبيث لحماية مصالح المملكة.ونُقل عن القائد في البيان: "أظهرت مرافقة فرقة العمل الروسية إلى جانب قوات من حلفائنا في الناتو التزام المملكة المتحدة بالحلف والحفاظ على الأمن البحري".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف ديسمبر الماضي إن فرقاطة الأدميرال غورشكوف، المجهزة بصواريخ كروز المتقدمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الزركون، ستدخل حيز التنفيذ في أوائل يناير.وأضاف أنه من المخطط مواصلة تزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث أنواع الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتحدث-عن-حادث-سفينة-في-البحر-الأحمر-1071049365.html
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البحرية البريطانية: نتعقب فرقاطة الأدميرال الروسي غورشكوف في بحر الشمال
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قالت البحرية الملكية، يوم الأربعاء، إن إتش إم إس بورتلاند، وهي فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، كانت تراقب فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية الأدميرال غورشكوف والناقلة المرافقة كاما أثناء إبحارها في المياه الدولية بالقرب من حدود المملكة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت البحرية عبر موقعها الإلكتروني: "تراقب إتش إم إس بورتلاند فرقاطة الصواريخ الموجهة الروسية الأدميرال غورشكوف والناقلة المصاحبة كاما أثناء إبحارهما في المياه الدولية القريبة من المملكة المتحدة".
10 ديسمبر 2022, 12:28 GMT
وأضافت: "انضمت الفرقاطة من النوع 23 إلى سفينة خفر السواحل النرويجية بيرغن، حيث عبرت السفن الروسية جنوبا عبر البحر النرويجي"، لافتة إلى أن "بورتلاند مع مروحيتها المتخصصة ميرلين -المجهزة بأحدث أجهزة الاستشعار والطوربيدات للعمليات المتخصصة- شرعت في تتبع تحركات السفن الروسية عبر بحر الشمال والإبلاغ عنها".
وقال إد موس وارد، الضابط القائد لبورتلاند، في البيان إن "مرافقة السفن الحربية في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة والمناطق البحرية المجاورة هو نشاط روتيني للبحرية الملكية".
وأضاف أن وجود البحرية الملكية ورؤيتها يضمن الامتثال للقانون البحري ويردع النشاط الخبيث لحماية مصالح المملكة.
ونُقل عن القائد في البيان: "أظهرت مرافقة فرقة العمل الروسية إلى جانب قوات من حلفائنا في الناتو التزام المملكة المتحدة بالحلف والحفاظ على الأمن البحري".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف ديسمبر الماضي إن فرقاطة الأدميرال غورشكوف، المجهزة بصواريخ كروز المتقدمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الزركون
، ستدخل حيز التنفيذ في أوائل يناير.
وأضاف أنه من المخطط مواصلة تزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث أنواع الأسلحة.