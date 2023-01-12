https://sputnikarabic.ae/20230112/المغرب-يقرر-رسميا-عدم-المشاركة-في-بطولة-أفريقيا-للاعبين-المحليين-بالجزائر-1072188295.html
المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:25+0000
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وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221230/قبطان-الجزائر-تعرض-تميمة-بطولة-أفريقيا-للاعبين-المحليين-1071757888.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر
أخبار المغرب اليوم, الجزائر
المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
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قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها
، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".
وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".
30 ديسمبر 2022, 08:23 GMT
ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.