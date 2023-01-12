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المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر
قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:25+0000
2023-01-12T09:25+0000
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وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221230/قبطان-الجزائر-تعرض-تميمة-بطولة-أفريقيا-للاعبين-المحليين-1071757888.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر
أخبار المغرب اليوم, الجزائر

المغرب يقرر رسميا عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

09:25 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDأشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون
أشرف حكيمي - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان لها، إنه "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين".
وأوضحت الجامعة المغربية بأن "ذلك بسبب عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".
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ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تجري مباريات في ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، إلى جانب كل من منتخبات السودان، ومدغشقر، وغانا.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
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