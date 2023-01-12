https://sputnikarabic.ae/20230112/تقرير-يكشف-إمكانية-تعرض-المغرب-لعقوبات-من-قبل-الكاف-بعد-الانسحاب-من-بطولة-الشان-1072204262.html
تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"
تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"
أشار تقرير إعلامي إلى أن جملة من العقوبات يمكن أن تطال المغرب بعد انسحاب منتخبه من المشاركة ببطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN). 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:00+0000
2023-01-12T15:00+0000
2023-01-12T15:00+0000
رياضة
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وبحسب ما نقل موقع " الجزائر الآن" فإنه بعد إعلان الجامعة المغربية انسحابها من البطولة الأفريقية للمحللين المقامة بالجزائر، قد تتعرض لعقوبة.وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"
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أشار تقرير إعلامي إلى أن جملة من العقوبات يمكن أن تطال المغرب بعد انسحاب منتخبه من المشاركة ببطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN).
وبحسب ما نقل موقع
" الجزائر الآن" فإنه بعد إعلان الجامعة المغربية انسحابها من البطولة الأفريقية للمحللين المقامة بالجزائر، قد تتعرض لعقوبة.
وأشار الموقع إلى أنه بحسب المادة 80 من القانون المنظم لبطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN) فإن انسحاب أي منتخب قبل أقل من 20 يوما من بداية المنافسة يعرضه لعقوبة غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار، والاقصاء من اللعب في ذات المنافسة لبطولتين متتاليتين أي في كأس أفريقيا للمحليين.
وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة
في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.