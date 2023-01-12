عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/تقرير-يكشف-إمكانية-تعرض-المغرب-لعقوبات-من-قبل-الكاف-بعد-الانسحاب-من-بطولة-الشان-1072204262.html
تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"
تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"
أشار تقرير إعلامي إلى أن جملة من العقوبات يمكن أن تطال المغرب بعد انسحاب منتخبه من المشاركة ببطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN). 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:00+0000
2023-01-12T15:00+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
وبحسب ما نقل موقع " الجزائر الآن" فإنه بعد إعلان الجامعة المغربية انسحابها من البطولة الأفريقية للمحللين المقامة بالجزائر، قد تتعرض لعقوبة.وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

تقرير يكشف إمكانية تعرض المغرب لعقوبات من قبل "الكاف" بعد الانسحاب من بطولة "الشان"

15:00 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى أن جملة من العقوبات يمكن أن تطال المغرب بعد انسحاب منتخبه من المشاركة ببطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN).
وبحسب ما نقل موقع " الجزائر الآن" فإنه بعد إعلان الجامعة المغربية انسحابها من البطولة الأفريقية للمحللين المقامة بالجزائر، قد تتعرض لعقوبة.

وأشار الموقع إلى أنه بحسب المادة 80 من القانون المنظم لبطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين (CHAN) فإن انسحاب أي منتخب قبل أقل من 20 يوما من بداية المنافسة يعرضه لعقوبة غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار، والاقصاء من اللعب في ذات المنافسة لبطولتين متتاليتين أي في كأس أفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، "عدم المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط 2023".
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يستضيف الثاني عام 2020.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала