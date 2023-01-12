https://sputnikarabic.ae/20230112/روسيا-قادرة-على-توفير-40-من-احتياجات-الجزائر-من-القمح--1072199134.html

روسيا قادرة على توفير 40% من احتياجات الجزائر من القمح

روسيا قادرة على توفير 40% من احتياجات الجزائر من القمح

أعلن اتحاد الحبوب الروسي، اليوم الخميس، أن روسيا قادرة على سد 40% من احتياجات الجزائر من القمح. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T13:16+0000

2023-01-12T13:16+0000

2023-01-12T13:16+0000

اقتصاد

روسيا

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وقالت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي، إيلينا تيورينا، لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا قادرة خلال السنة الزراعية 2023 -2024 على توفير ما يصل إلى 40% من متطلبات الجزائر من القمح والتي تشكل حوالي 3.5 مليون طن.واعتبرت تيورينا أنه "بالإجمال يمكن لروسيا أن تورد ما يصل إلى 3.5 مليون طن للجزائر، مما يوفر أكثر من 40% من حاجة الجزائر لواردات القمح المطحون هذا الموسم"، مشيرة إلى أن فرنسا كانت حتى عام 2021 المورد الرئيسي لطحن القمح للسوق الجزائرية، لكن قبل عام رفضت الدولة استيراد القمح الفرنسي لأسباب سياسية.وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فقد احتلت الجزائر في الموسم الزراعي 2022-2023 والمرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمستوردي القمح ويمكنها شراء 8.2 مليون طن منه. وفقًا لبيانات اتحاد الحبوب الروسي، تم تسليم 1.75 مليون طن من القمح إلى الجزائر من روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، حيث زاد بـ 5.2 مرة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. وأشارت تيورينا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب مستوردي القمح الروسي. وفي السابق احتلت روسيا المرتبة السابعة وكانت إمدادات القمح غير مستقرة، حيث تم تسليم 330 ألف طن كحد أقصى في عام 2021.

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اقتصاد, روسيا