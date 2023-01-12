https://sputnikarabic.ae/20230112/سفير-إسطنبول-لدى-تل-أبيب-تركيا-وإسرائيل-جارتان-على-البحر-وبلادنا-أول-من-اعترفت-بها-في-المنطقة-1072198116.html
سفير أنقرة لدى تل أبيب: تركيا وإسرائيل جارتان على البحر وبلادنا أول من اعترفت بها في المنطقة
سفير أنقرة لدى تل أبيب: تركيا وإسرائيل جارتان على البحر وبلادنا أول من اعترفت بها في المنطقة
أكد سفير تركيا الجديد لدى إسرائيل، شاكر أوزكان تورونلار، أن بلاده "أول من اعترفت بإسرائيل في المنطقة"، داعيا السلطات الإسرائيلية لحماية الوضع الراهن للأماكن... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T13:05+0000
2023-01-12T13:05+0000
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ونقلت وسائل إعلام تركية عن تورونلار، عقب مراسم تقديم خطاب اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، قوله إن "العلاقات التركية الإسرائيلية قد قطعت شوطا طويلا من خلال الزيارات الثنائية في الفترة الأخيرة، وأنه تم تبادل تعيين السفراء بعد انقطاع دام نحو 4.5 سنة".وذكر أن "تركيا وإسرائيل جارتان على البحر المتوسط"، مضيفا أن "اليهود الأتراك الذين يعيشون في إسرائيل، والذين يقترب عددهم من 100 ألف، هم أقوى جسر بيننا".وأكد السفير التركي، أن "تركيا الآن ستكون وجهة العطلات المثالية لكل إسرائيلي مع الرحلات الجوية التي ستطلقها شركات الطيران الإسرائيلية هذا العام، بعد توقف طويل"، مضيفا أن بلاده "تهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في وقت قصير".وكان السفير التركي لدى تل أبيب، سكير أوزكان تورونلار، قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أحدث خطوة لإعادة بناء العلاقات بعد أزمة استمرت سنوات بين البلدين.وجمدت العلاقات بين الجانبين في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية مميتة على سفينة "مافي مرمرة" التركية والتي كانت جزءا من أسطول يقل مساعدات إنسانية في محاولة لفك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني، بحسب "فرانس برس".وبدأت العلاقات الثنائية تشهد تراجعا في أعقاب عدوان عسكري إسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، وتدهورت بشدة بعد الحادث البحري الذي أودى بحياة 10 أشخاص من المدنيين في عام 2010.ولكن في الفترة الأخيرة بعد أشهر من المحادثات تضمنت زيارة هرتسوغ لتركيا في مارس/ آذار الماضي، أعلن الجانبان في أغسطس/ آب الاستعادة الكاملة للعلاقات وعودة السفيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/هرتسوغ-يتسلم-أوراق-اعتماد-السفير-التركي-ويدعو-أردوغان-لزيارة-إسرائيل----1072163513.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
سفير أنقرة لدى تل أبيب: تركيا وإسرائيل جارتان على البحر وبلادنا أول من اعترفت بها في المنطقة
13:05 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
أكد سفير تركيا الجديد لدى إسرائيل، شاكر أوزكان تورونلار، أن بلاده "أول من اعترفت بإسرائيل في المنطقة"، داعيا السلطات الإسرائيلية لحماية الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
ونقلت وسائل إعلام تركية
عن تورونلار، عقب مراسم تقديم خطاب اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، قوله إن "العلاقات التركية الإسرائيلية قد قطعت شوطا طويلا من خلال الزيارات الثنائية في الفترة الأخيرة، وأنه تم تبادل تعيين السفراء بعد انقطاع دام نحو 4.5 سنة".
وذكر أن "تركيا وإسرائيل جارتان على البحر المتوسط"، مضيفا أن "اليهود الأتراك الذين يعيشون في إسرائيل، والذين يقترب عددهم من 100 ألف، هم أقوى جسر بيننا".
وأكد السفير التركي، أن "تركيا الآن ستكون وجهة العطلات المثالية لكل إسرائيلي مع الرحلات الجوية التي ستطلقها شركات الطيران الإسرائيلية هذا العام، بعد توقف طويل"، مضيفا أن بلاده "تهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في وقت قصير".
وكان السفير التركي لدى تل أبيب، سكير أوزكان تورونلار، قدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
، في أحدث خطوة لإعادة بناء العلاقات بعد أزمة استمرت سنوات بين البلدين.
وجمدت العلاقات بين الجانبين في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية مميتة على سفينة "مافي مرمرة" التركية والتي كانت جزءا من أسطول يقل مساعدات إنسانية في محاولة لفك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني، بحسب "فرانس برس".
وبدأت العلاقات الثنائية تشهد تراجعا في أعقاب عدوان عسكري إسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، وتدهورت بشدة بعد الحادث البحري الذي أودى بحياة 10 أشخاص من المدنيين في عام 2010.
ولكن في الفترة الأخيرة بعد أشهر من المحادثات تضمنت زيارة هرتسوغ لتركيا في مارس/ آذار الماضي، أعلن الجانبان في أغسطس/ آب الاستعادة الكاملة للعلاقات وعودة السفيرين.