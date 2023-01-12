https://sputnikarabic.ae/20230112/شتاء-دافئ-بشكل-غير-طبيعي-هل-يتزلج-الأوروبيون-هذا-الشتاء؟-1072161097.html

شتاء دافئ بشكل غير طبيعي... هل يتزلج الأوروبيون هذا الشتاء؟

شتاء دافئ بشكل غير طبيعي... هل يتزلج الأوروبيون هذا الشتاء؟

قمم جبال الألب، التي عادة ما تكون مغطاة بالثلوج في مثل هذا الوقت من العام، باتت خضراء تقريبا. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

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تشهد معظم أنحاء أوروبا ارتفاعا غير معهود في درجات الحرارة. كما أن منطقة جبال الألب باتت مغطاة بالعشب الأخضر، وهو أمر غير معهود لقمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في مثل هذا الوقت من العام. وهو الأمر الذي تسبب بـ"صداع الرأس" لمشغلي منحدرات التزلج والمتزلجين وهواة جبال الألب البيضاء، الذين ينتظرون الشتاء الأبيض بفارغ الصبر.منحدرات فارغة عزت وكالة الطقس الوطنية الفرنسية "Meteo France" درجات الحرارة غير الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، إلى كتلة الهواء الدافئ التي جاءت إلى أوروبا من المناطق شبه الاستوائية.واجتاحت هذه الموجة الدافئة أوروبا خلال موسم التزلج المزدحم، مما أدى إلى إلغاء الرحلات ووباتت منحدرات التزلج فارغة.تم إغلاق المنتجعات في مناطق أستورياس وليون وكانتابريا بشمال إسبانيا منذ عطلة عيد الميلاد بسبب قلة الثلوج، حيث ارتفعت درجات الحرارة 25 درجة مئوية.وعلى جبل ياهورينا فوق العاصمة البوسنية سراييفو، والذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1984، كان من المفترض أن يكون هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع ازدحامًا في الموسم. بدلاً من ذلك، كانت مصاعد الكراسي معلقة "بلا حياة" فوق المنحدرات العشبية. كما تم إلغاء حدث القفز على الجليد في زاكوباني، جنوب بولندا، كان من المقرر عقده في عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يناير/ كانون الثاني.في فرنسا، حيث قفزت درجات الحرارة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى ما يقرب من 25 درجة مئوية في الجنوب الغربي من البلاد، ما أدى إلى انعدام الثلوج في منحدرات التزلج وشح الحضور في منتجعات الشتاء.قال كارستن سميد، خبير المناخ في منظمة "السلام الأخضر" في ألمانيا، في حديثه مع "رويترز":وفي ألمانيا أفادت خدمة الطقس، حيث تم تسجيل درجات حرارة تزيد عن 20 درجة مئوية، إن مثل هذا التحول "العجيب" من العام لم يتم رؤيته في البلاد منذ بدء تسجيل أحوال الطقس في عام 1881.شاهد أيضا - صقيع موسكو في 2023

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