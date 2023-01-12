شتاء دافئ بشكل غير طبيعي... هل يتزلج الأوروبيون هذا الشتاء؟
قمم جبال الألب، التي عادة ما تكون مغطاة بالثلوج في مثل هذا الوقت من العام، باتت خضراء تقريبا.
تشهد معظم أنحاء أوروبا ارتفاعا غير معهود في درجات الحرارة. كما أن منطقة جبال الألب باتت مغطاة بالعشب الأخضر، وهو أمر غير معهود لقمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في مثل هذا الوقت من العام. وهو الأمر الذي تسبب بـ"صداع الرأس" لمشغلي منحدرات التزلج والمتزلجين وهواة جبال الألب البيضاء، الذين ينتظرون الشتاء الأبيض بفارغ الصبر.
منحدرات فارغة
عزت وكالة الطقس الوطنية الفرنسية "Meteo France" درجات الحرارة غير الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، إلى كتلة الهواء الدافئ التي جاءت إلى أوروبا من المناطق شبه الاستوائية.
واجتاحت هذه الموجة الدافئة أوروبا خلال موسم التزلج المزدحم، مما أدى إلى إلغاء الرحلات ووباتت منحدرات التزلج فارغة.
تم إغلاق المنتجعات في مناطق أستورياس وليون وكانتابريا بشمال إسبانيا منذ عطلة عيد الميلاد بسبب قلة الثلوج، حيث ارتفعت درجات الحرارة 25 درجة مئوية.
وعلى جبل ياهورينا فوق العاصمة البوسنية سراييفو، والذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1984، كان من المفترض أن يكون هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع ازدحامًا في الموسم. بدلاً من ذلك، كانت مصاعد الكراسي معلقة "بلا حياة" فوق المنحدرات العشبية. كما تم إلغاء حدث القفز على الجليد في زاكوباني، جنوب بولندا، كان من المقرر عقده في عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يناير/ كانون الثاني.
في فرنسا، حيث قفزت درجات الحرارة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى ما يقرب من 25 درجة مئوية في الجنوب الغربي من البلاد، ما أدى إلى انعدام الثلوج في منحدرات التزلج وشح الحضور في منتجعات الشتاء.
قال كارستن سميد، خبير المناخ في منظمة "السلام الأخضر" في ألمانيا، في حديثه مع "رويترز":
"في حين أن بعض تأثيرات تغير المناخ لا مفر منها بالفعل، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث المزيد من الاحتباس الحراري العالمي الشديد". وأضاف سميد: "ما يحدث الآن هو بالضبط ما حذرنا إياه علماء المناخ منذ حوالي 10 أو 20 عامًا، ولم يعد من الممكن منع ذلك الآن".
وفي ألمانيا أفادت خدمة الطقس، حيث تم تسجيل درجات حرارة تزيد عن 20 درجة مئوية، إن مثل هذا التحول "العجيب" من العام لم يتم رؤيته في البلاد منذ بدء تسجيل أحوال الطقس في عام 1881.
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© AP Photo / Matthias Schraderيتزلج الناس على منحدر عبر الريف في رامساو، النمسا، 6 يناير 2023. أدى تساقط الثلوج المتناثر والطقس الدافئ بشكل غير معتاد في معظم أنحاء أوروبا إلى اخضرار العديد من قمم الجبال، التي تكون مغطاة بالثلوج في جميع أنحاء المنطقة في مثل هذا الوقت من العام.
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© AP Photo / Matthias Schrader
يتزلج الناس على منحدر عبر الريف في رامساو، النمسا، 6 يناير 2023. أدى تساقط الثلوج المتناثر والطقس الدافئ بشكل غير معتاد في معظم أنحاء أوروبا إلى اخضرار العديد من قمم الجبال، التي تكون مغطاة بالثلوج في جميع أنحاء المنطقة في مثل هذا الوقت من العام.
© AFP 2023 / Robin van Lonkhuijsen يحضر الأطفال فصل تزلج على منحدر تزلج اصطناعي، في ظل عدم وجود ثلوج في العديد من منتجعات التزلج الشهيرة في أوروبا بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي، في بيرخسنهوك، هولندا، 5 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Robin van Lonkhuijsen
يحضر الأطفال فصل تزلج على منحدر تزلج اصطناعي، في ظل عدم وجود ثلوج في العديد من منتجعات التزلج الشهيرة في أوروبا بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي، في بيرخسنهوك، هولندا، 5 يناير 2023.
© AFP 2023 / Charly Triballeauتُظهر هذه الصورة منظرًا عامًا لمدافع الثلج التي تعمل بسبب قلة الثلوج في منتجع "بيراغود" للتزلج، جنوب غرب فرنسا في 5 يناير 2023.
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© AFP 2023 / Charly Triballeau
تُظهر هذه الصورة منظرًا عامًا لمدافع الثلج التي تعمل بسبب قلة الثلوج في منتجع "بيراغود" للتزلج، جنوب غرب فرنسا في 5 يناير 2023.
© AP Photo / Darko Bandicتُرى قمم جبال الألب التي عادة ما تكون مغطاة بالثلوج فوق قرية ناكلو، سلوفينيا، 4 يناير 2023. ويسمح تساقط الثلوج المتفرقة والطقس الدافئ بشكل غير معتاد في معظم أنحاء أوروبا ليغطي العديد من قمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة بالعشب الأخضر، حيث تتساقط الثلوج في مثل الوقت من العام. مما تسبب في حدوث مشكلة لمشغلي منحدرات التزلج وهواة جبال الألب البيضاء في هذا الوقت من العام.
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© AP Photo / Darko Bandic
تُرى قمم جبال الألب التي عادة ما تكون مغطاة بالثلوج فوق قرية ناكلو، سلوفينيا، 4 يناير 2023. ويسمح تساقط الثلوج المتفرقة والطقس الدافئ بشكل غير معتاد في معظم أنحاء أوروبا ليغطي العديد من قمم الجبال في جميع أنحاء المنطقة بالعشب الأخضر، حيث تتساقط الثلوج في مثل الوقت من العام. مما تسبب في حدوث مشكلة لمشغلي منحدرات التزلج وهواة جبال الألب البيضاء في هذا الوقت من العام.
© AFP 2023 / Lionel Bonaventureتُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2023 مصعدًا للتزلج على السطح على أرض خالية من الثلوج في منتجع التزلج المهجور في بويفالادور، في جبال البرانس الفرنسية.
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© AFP 2023 / Lionel Bonaventure
تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2023 مصعدًا للتزلج على السطح على أرض خالية من الثلوج في منتجع التزلج المهجور في بويفالادور، في جبال البرانس الفرنسية.
© AFP 2023 / Christof Stacheمتزلج يتجه أسفل منحدر الثلج الاصطناعي في أوبرستدورف، جنوب ألمانيا، في 27 ديسمبر 2022 بدرجات حرارة تقارب ست درجات مئوية.
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© AFP 2023 / Christof Stache
متزلج يتجه أسفل منحدر الثلج الاصطناعي في أوبرستدورف، جنوب ألمانيا، في 27 ديسمبر 2022 بدرجات حرارة تقارب ست درجات مئوية.
© AP Photo / Petr David Josekمنظر لمنحدر تزلج مغلق في منتجع للتزلج بالقرب من ليبيريت ، جمهورية التشيك، 5 يناير 2023. بسبب الطقس الدافئ الأخير، تعاني الجبال في جميع أنحاء أوروبا من نقص غير عادي في الثلوج.
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© AP Photo / Petr David Josek
منظر لمنحدر تزلج مغلق في منتجع للتزلج بالقرب من ليبيريت ، جمهورية التشيك، 5 يناير 2023. بسبب الطقس الدافئ الأخير، تعاني الجبال في جميع أنحاء أوروبا من نقص غير عادي في الثلوج.
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 يناير 2023 منحدر "تشوينسبيرغلي" (Chuenisbargli) وسط المناظر الطبيعية الخالية من الثلوج عشية أحداث كأس العالم للتزلج على جبال الألب في منتجع جبال الألب السويسري ادلبودن. بسبب قلة الثلوج، تم إغلاق العديد من منتجعات التزلج على ارتفاع متوسط في سويسرا.
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© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 يناير 2023 منحدر "تشوينسبيرغلي" (Chuenisbargli) وسط المناظر الطبيعية الخالية من الثلوج عشية أحداث كأس العالم للتزلج على جبال الألب في منتجع جبال الألب السويسري ادلبودن. بسبب قلة الثلوج، تم إغلاق العديد من منتجعات التزلج على ارتفاع متوسط في سويسرا.