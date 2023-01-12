https://sputnikarabic.ae/20230112/شركة-أفتوفاز-الروسية-تطلق-سيارة-تعمل-بالغاز-والبنزين-1072191969.html
شركة "أفتوفاز" الروسية تطلق سيارة تعمل بالغاز والبنزين
شركة "أفتوفاز" الروسية تطلق سيارة تعمل بالغاز والبنزين
أطلقت شركة "أفتوفاز" الروسية إنتاج وبيع سيارة Lada Granta CNG سيدان ذات الوقود المزدوج، والتي يمكن إعادة تزويدها بالبنزين والغاز. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:47+0000
2023-01-12T10:47+0000
2023-01-12T10:47+0000
اقتصاد
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وأعلنت الشريكة مع شريكها ATS-Avto LLC عن بدء إنتاج وبيع تعديل الوقود المزدوج لسيارة Lada Granta سيدان المجهزة بمعدات غاز الميثان.يتم تركيب معدات غاز البترول المسال على سيارات Lada Granta السيدان في جميع التكوينات المزودة بتكييف الهواء. كما يتم إجراء التعديل التحديثي للسيارة في شركة Togliatti "ATS-Avto" - شريك "AvtoVAZ" في جميع مشاريع CNG.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
شركة "أفتوفاز" الروسية تطلق سيارة تعمل بالغاز والبنزين
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أطلقت شركة "أفتوفاز" الروسية إنتاج وبيع سيارة Lada Granta CNG سيدان ذات الوقود المزدوج، والتي يمكن إعادة تزويدها بالبنزين والغاز.
وأعلنت الشريكة مع شريكها ATS-Avto LLC عن بدء إنتاج وبيع تعديل الوقود المزدوج لسيارة Lada Granta سيدان المجهزة بمعدات غاز الميثان.
وتم اختبار هذا الحل التقني بنجاح على أنواع Vesta وLargus، والآن ولأول مرة من الناحية العملية، يتم تركيب غاز البترول المسال على الطراز الأكثر تكلفة.
يتم تركيب معدات غاز البترول المسال على سيارات Lada Granta السيدان في جميع التكوينات المزودة بتكييف الهواء. كما يتم إجراء التعديل التحديثي للسيارة في شركة Togliatti "ATS-Avto" - شريك "AvtoVAZ" في جميع مشاريع CNG.