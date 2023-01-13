https://sputnikarabic.ae/20230113/الأولى-عربيا-مدينة-جزائرية-ضمن-أحسن-50-وجهة-سياحية-دولية-لعام-2023-1072235221.html

الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023

الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023

أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T12:28+0000

2023-01-13T12:28+0000

2023-01-13T12:28+0000

العالم العربي

الجزائر

السياحة

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وجاء في التقرير السنوي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، أن الجزائر تدخل ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة أفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.ووفقا للتقرير، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.وعلقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على التنصيف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، بالقول: "لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة".واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221110/نقوش-شاهدة-على-تنوع-الحياة-في-الصحراء-الجزائرية-قبل-آلاف-السنين-صور-1070024723.html

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