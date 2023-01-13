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https://sputnikarabic.ae/20230113/الأولى-عربيا-مدينة-جزائرية-ضمن-أحسن-50-وجهة-سياحية-دولية-لعام-2023-1072235221.html
الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023
الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023
أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:28+0000
2023-01-13T12:28+0000
العالم العربي
الجزائر
السياحة
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وجاء في التقرير السنوي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، أن الجزائر تدخل ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة أفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.ووفقا للتقرير، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.وعلقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على التنصيف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، بالقول: "لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة".واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221110/نقوش-شاهدة-على-تنوع-الحياة-في-الصحراء-الجزائرية-قبل-آلاف-السنين-صور-1070024723.html
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العالم العربي, الجزائر, السياحة
العالم العربي, الجزائر, السياحة

الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023

12:28 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / Fadel Sennaالمشاركون في سباق الفروسية "Gallops of Morocco" في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018
المشاركون في سباق الفروسية Gallops of Morocco في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / Fadel Senna
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أدرج تقرير دولي الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023.
وجاء في التقرير السنوي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، أن الجزائر تدخل ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
مجتمع
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين... صور
10 نوفمبر 2022, 12:55 GMT
وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة أفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى أفريقيا وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب أفريقيا الـ 17 عالميا والثانية أفريقيا.
ووفقا للتقرير، فقد حلت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا، وتلتها مدينة صلالة في سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.
وعلقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على التنصيف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، بالقول: "لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة".
واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.
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