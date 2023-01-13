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الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سوليدار-1072227162.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير سوليدار. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:38+0000
2023-01-13T10:38+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
10:38 GMT 13.01.2023
(تم التحديث:
10:41 GMT 13.01.2023
)
© Sputnik . Ilya Pitalev
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منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير سوليدار.
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:46 GMT
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
11 يناير, 20:46 GMT
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