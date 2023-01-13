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الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سوليدار-1072227162.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير سوليدار. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:38+0000
2023-01-13T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تحرير سوليدار

10:38 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 13.01.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير سوليدار.
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