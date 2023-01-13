https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الفرنسية-تعلن-تسليم-دبابات-أي-إم-إكس-10-أر-سي-إلى-أوكرانيا-في-غضون-شهرين-1072219452.html
الدفاع الفرنسية تعلن تسليم دبابات "أي إم إكس-10 أر سي" إلى أوكرانيا في غضون شهرين
الدفاع الفرنسية تعلن تسليم دبابات "أي إم إكس-10 أر سي" إلى أوكرانيا في غضون شهرين
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، خلال مفاوضات مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إنه يجب تسليم دبابات "أ إم إكس-10" إلى أوكرانيا في غضون شهرين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:34+0000
2023-01-13T08:34+0000
2023-01-13T08:38+0000
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وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان عقب لقاء ليكورنو مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة: "اتفق وزيرا (فرنسا وأوكرانيا) على أن تسليم دبابات أي إم إكس-10"سيتم في غضون شهرين".وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.كشف الإليزيه بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (...) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".وقال زيلينسكي على تويتر، إنه شكر ماكرون "على قراره نقل الدبابات الخفيفة" إلى أوكرانيا.ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أحد مساعدي ماكرون، قوله: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات المصممة للغرب".ولم يتضح على الفور عدد الدبابات، التي كانت في الخدمة منذ الثمانينيات، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا أو متى سيتم تسليمها. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن وزيري دفاع البلدين سيناقشان قريبا هذه التفاصيل.وقال أحد المستشارين العسكريين للصحيفة، إن "دباباتAMX-10 RC خفيفة للغاية وعلى عجلات، وبالتالي فهي "متحركة للغاية - ربما تكون قديمة ولكنها عالية الأداء".وسلمت باريس بالفعل قاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا، وفق "لوموند".
https://sputnikarabic.ae/20230104/للمرة-الأولى-فرنسا-تسلم-أوكرانيا-دبابات-خفيفة-1071939293.html
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العالم, أخبار فرنسا , ألمانيا تطور دبابات تركية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , ألمانيا تطور دبابات تركية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الفرنسية تعلن تسليم دبابات "أي إم إكس-10 أر سي" إلى أوكرانيا في غضون شهرين
08:34 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، خلال مفاوضات مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إنه يجب تسليم دبابات "أ إم إكس-10" إلى أوكرانيا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان عقب لقاء ليكورنو مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة: "اتفق وزيرا (فرنسا وأوكرانيا) على أن تسليم دبابات أي إم إكس-10"سيتم في غضون شهرين".
وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن بلاده ستسلم دبابات قتالية "خفيفة" إلى أوكرانيا، مما يجعلها أول دولة ترسل مثل هذه المركبات القتالية المدرعة ذات التصميم الغربي إلى كييف.
كشف الإليزيه
بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل دبابات قتالية مدرعة طراز "AMX-10 RC"، التي كانت باريس تستبدلها تدريجيا بدبابات "جاكوار" القتالية الجديدة.
وكتب ماكرون عبر حسابه على تويتر: "لن يضعف دعمنا لأوكرانيا (...) أكدت للرئيس زيلينسكي: فرنسا ستقدم دبابات قتالية خفيفة وستواصل دعمها في مجال الدفاع الجوي".
وقال زيلينسكي على تويتر، إنه شكر ماكرون "على قراره نقل الدبابات الخفيفة" إلى أوكرانيا.
ونقلت صحيفة
"لوموند" الفرنسية عن أحد مساعدي ماكرون، قوله: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالدبابات المصممة للغرب".
ولم يتضح على الفور عدد الدبابات، التي كانت في الخدمة منذ الثمانينيات، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا أو متى سيتم تسليمها. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية
إن وزيري دفاع البلدين سيناقشان قريبا هذه التفاصيل.
وقال أحد المستشارين العسكريين للصحيفة، إن "دباباتAMX-10 RC خفيفة للغاية وعلى عجلات، وبالتالي فهي "متحركة للغاية - ربما تكون قديمة ولكنها عالية الأداء".
وسلمت باريس بالفعل قاذفات صواريخ وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا، وفق "لوموند".