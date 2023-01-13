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https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-تحث-المملكة-المتحدة-على-التوقف-عن-التدخل-في-شؤون-هونغ-كونغ-1072249388.html
الصين تحث المملكة المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ
الصين تحث المملكة المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ
تحث الصين المملكة المتحدة على احترام السيادة الصينية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T22:31+0000
2023-01-13T22:31+0000
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وجاء تعليق وانغ عقب إصدار حكومة المملكة المتحدة تقريرا نصف سنوي بشأن هونغ كونغ، يحتوي على انتقادات حول شؤون هونغ كونغ.وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري، "إننا نشدد مرة أخرى على أن المملكة المتحدة تتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى وطنها الأم. وتواصل المملكة المتحدة نشر ما تسمى بالتقارير نصف السنوية بشأن هونغ كونغ. وهذا يمثل تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ التي تعد شؤونا صينية داخلية، وانتهاكا شديدا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية". وترفض الصين ذلك بشدة".وتابع قائلا، إن هذا وفر الحماية الفعالة للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة. ويشارك المستثمرون الأجانب الرأي بأن بيئة الأعمال التجارية في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا وتوقُعا.وذكر وانغ أن "المملكة المتحدة ليس لديها أي سيادة أو سلطة قضائية أو حق في الرقابة على هونغ كونغ عقب عودتها إلى الصين"، لافتا إلى أن الأساس القانوني لحُكم الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني، والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان المشترك الصيني-البريطاني، وفقا لوكالة "شينخوا".وأوضح أنه بالرغم من أن أبناء هونغ كونغ يتشاركون الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن المملكة المتحدة تواصل تشويه حُكم الحكومة المركزية للمنطقة، والحط من قدر الإدارة القانونية لحكومة المنطقة، وتقويض سيادة القانون في المنطقة، والتأييد المعلن للعناصر غير القانونية المناهضة للصين التي تحاول خلق الفوضى في هونغ كونغ مثل جيمي لاي، وكل هذا يتم تحت اسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
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العالم, الصين, بريطانيا
العالم, الصين, بريطانيا

الصين تحث المملكة المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ

22:31 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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تحث الصين المملكة المتحدة على احترام السيادة الصينية، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الجمعة.
وجاء تعليق وانغ عقب إصدار حكومة المملكة المتحدة تقريرا نصف سنوي بشأن هونغ كونغ، يحتوي على انتقادات حول شؤون هونغ كونغ.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري، "إننا نشدد مرة أخرى على أن المملكة المتحدة تتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى وطنها الأم. وتواصل المملكة المتحدة نشر ما تسمى بالتقارير نصف السنوية بشأن هونغ كونغ. وهذا يمثل تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ التي تعد شؤونا صينية داخلية، وانتهاكا شديدا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية". وترفض الصين ذلك بشدة".
وأضاف وانغ أن "أي شخص غير متحيز سيتفق على أن قانون الأمن الوطني، والنظام الانتخابي المُحسَّن في هونغ كونغ سمحا لها بالدخول إلى مرحلة جديدة استعادت فيها المنطقة النظام، ومن المقرر أن تزدهر خلالها".
وتابع قائلا، إن هذا وفر الحماية الفعالة للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة. ويشارك المستثمرون الأجانب الرأي بأن بيئة الأعمال التجارية في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا وتوقُعا.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
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وذكر وانغ أن "المملكة المتحدة ليس لديها أي سيادة أو سلطة قضائية أو حق في الرقابة على هونغ كونغ عقب عودتها إلى الصين"، لافتا إلى أن الأساس القانوني لحُكم الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني، والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان المشترك الصيني-البريطاني، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأوضح أنه بالرغم من أن أبناء هونغ كونغ يتشاركون الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن المملكة المتحدة تواصل تشويه حُكم الحكومة المركزية للمنطقة، والحط من قدر الإدارة القانونية لحكومة المنطقة، وتقويض سيادة القانون في المنطقة، والتأييد المعلن للعناصر غير القانونية المناهضة للصين التي تحاول خلق الفوضى في هونغ كونغ مثل جيمي لاي، وكل هذا يتم تحت اسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
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