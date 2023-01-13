https://sputnikarabic.ae/20230113/تويتر-تعلق-على-تسريب-بيانات-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-لديها-1072245788.html
"تويتر" تعلق على تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم لديها
"تويتر" تعلق على تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم لديها
علقت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، على انتشار أنباء تتعلق بتسريب أكثر من 200 مليون عنوان بريد إلكتروني تتعلق بمستخدميها. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T18:40+0000
2023-01-13T18:40+0000
2023-01-13T18:40+0000
مجتمع
تويتر
منوعات
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ورجحت في مدونة لها "أن تكون البيانات [المسربة] عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".وأضافت أن "تسريب البيانات الذي يُزعم أنه يحتوي على أكثر من 200 مليون اسم وعنوان بريد إلكتروني لمستخدميها، لم يكن نتيجة لاستغلال أي عيوب فنية على نظامها الأساسي".وأكدت أنه "لا يوجد دليل على أن البيانات التي يتم بيعها عبر الإنترنت، تم الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر"، لافتة إلى أن "مجموعات معلومات المستخدم لا تتطابق مع البيانات التي تم الكشف عنها في حوادث أمنية سابقة".وفي الأسبوع الماضي، نشر مستخدم مجهول على موقع القرصنة "BreachForums"، قاعدة بيانات زعم أنها تحتوي على معلومات أساسية عن مئات الملايين من مستخدمي "تويتر".وأشار خبراء أمنيون في وقت سابق، إلى أنهم يعتقدون أن أولئك الذين سربوا البيانات، تمكنوا من الاستفادة من خلل في خدمات "تويتر" للمبرمجين.وناشد "تويتر" في بيانه، المستخدمين بضرورة استخدام المصادقة ذات العاملين، و"توخي الحذر الشديد" عند تلقي رسائل البريد الإلكتروني، التي من الممكن استخدامها لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.
https://sputnikarabic.ae/20230107/تويتر-يتعرض-لعملية-اختراق-كبرى-يروح-ضحيتها-أكثر-من-200-مليون-مستخدم-1072016474.html
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تويتر, منوعات
"تويتر" تعلق على تسريب بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم لديها
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علقت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، على انتشار أنباء تتعلق بتسريب أكثر من 200 مليون عنوان بريد إلكتروني تتعلق بمستخدميها.
ورجحت في مدونة لها "أن تكون البيانات [المسربة] عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ".
وأضافت أن "تسريب البيانات الذي يُزعم أنه يحتوي على أكثر من 200 مليون اسم وعنوان بريد إلكتروني لمستخدميها، لم يكن نتيجة لاستغلال أي عيوب فنية على نظامها الأساسي".
وأكدت أنه "لا يوجد دليل على أن البيانات التي يتم بيعها عبر الإنترنت، تم الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر"، لافتة إلى أن "مجموعات معلومات المستخدم لا تتطابق مع البيانات التي تم الكشف عنها في حوادث أمنية سابقة".
وفي الأسبوع الماضي، نشر مستخدم مجهول على موقع القرصنة "BreachForums"، قاعدة بيانات زعم أنها تحتوي على معلومات أساسية عن مئات الملايين من مستخدمي "تويتر".
وأشار خبراء أمنيون في وقت سابق، إلى أنهم يعتقدون أن أولئك الذين سربوا البيانات، تمكنوا من الاستفادة من خلل في خدمات "تويتر" للمبرمجين.
وناشد "تويتر" في بيانه، المستخدمين بضرورة استخدام المصادقة ذات العاملين، و"توخي الحذر الشديد" عند تلقي رسائل البريد الإلكتروني، التي من الممكن استخدامها لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.