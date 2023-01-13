https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-السويد-المظاهرات-ضد-أردوغان-محاولة-لتعطيل-انضمام-ستوكهولم-وهلسنكي-إلى-الناتو-1072243835.html
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
أعرب رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء المظاهرات التي شهدتها بلاده ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واعتبرها عمليات تعطيل لانضمام... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T17:02+0000
2023-01-13T17:02+0000
2023-01-13T17:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتبر كريسترسون، أن "لتركيا الحق بأن تغضب. السويد في حوار متواصل مع أنقرة للتغلب على هده الأزمة".كما جدد كريسترسون، دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن "بلاده ستتولى مهامها خلال أوقات حرجة".وأكد أن السويد تدعم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن، متهماً الكرملين بـ"السعي إلى تهديد الأمن والنظام الأوروبيين وبأنه (حسب زعمه) فشل".ودعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.وتأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230112/أنقرة-تلغي-زيارة-لمسؤول-سويدي-بعد-مسيرات-لحزب-العمال-الكردستاني-بستوكهولم-1072213220.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
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أعرب رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء المظاهرات التي شهدتها بلاده ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واعتبرها عمليات تعطيل لانضمام بلاده وفنلندا إلى حلف الناتو.
بروكسل - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتبر كريسترسون، أن "لتركيا الحق بأن تغضب. السويد في حوار متواصل مع أنقرة للتغلب على هده الأزمة".
كما جدد كريسترسون، دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن "بلاده ستتولى مهامها خلال أوقات حرجة".
وأكد أن السويد تدعم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن، متهماً الكرملين بـ"السعي إلى تهديد الأمن والنظام الأوروبيين وبأنه (حسب زعمه) فشل".
ودعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.
وتأتي تصريحات أكار
، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.