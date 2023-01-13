عربي
https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-السويد-المظاهرات-ضد-أردوغان-محاولة-لتعطيل-انضمام-ستوكهولم-وهلسنكي-إلى-الناتو-1072243835.html
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو
أعرب رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء المظاهرات التي شهدتها بلاده ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واعتبرها عمليات تعطيل لانضمام... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T17:02+0000
2023-01-13T17:02+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101728/16/1017281636_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_316a957fecb5a29481e1819b781ad12d.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتبر كريسترسون، أن "لتركيا الحق بأن تغضب. السويد في حوار متواصل مع أنقرة للتغلب على هده الأزمة".كما جدد كريسترسون، دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن "بلاده ستتولى مهامها خلال أوقات حرجة".وأكد أن السويد تدعم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن، متهماً الكرملين بـ"السعي إلى تهديد الأمن والنظام الأوروبيين وبأنه (حسب زعمه) فشل".ودعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.وتأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230112/أنقرة-تلغي-زيارة-لمسؤول-سويدي-بعد-مسيرات-لحزب-العمال-الكردستاني-بستوكهولم-1072213220.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101728/16/1017281636_78:0:1322:933_1920x0_80_0_0_6f32ae05fa304379159026dbc8625dad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد

رئيس وزراء السويد: المظاهرات ضد أردوغان محاولة لتعطيل انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو

17:02 GMT 13.01.2023
© AP Photoالسويد
السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء المظاهرات التي شهدتها بلاده ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واعتبرها عمليات تعطيل لانضمام بلاده وفنلندا إلى حلف الناتو.
بروكسل - سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتبر كريسترسون، أن "لتركيا الحق بأن تغضب. السويد في حوار متواصل مع أنقرة للتغلب على هده الأزمة".

كما جدد كريسترسون، دعم بلاده لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن "بلاده ستتولى مهامها خلال أوقات حرجة".

وأكد أن السويد تدعم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن، متهماً الكرملين بـ"السعي إلى تهديد الأمن والنظام الأوروبيين وبأنه (حسب زعمه) فشل".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني في ستوكهولم
أمس, 23:04 GMT
ودعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، السويد إلى اتخاذ إجراءات فورية بسبب فعالية أجراها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم، ملمّحا بعرقلة انضمامها إلى الناتو.
وتأتي تصريحات أكار، عقب قيام مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعالية في العاصمة السويدية، أطلقوا خلالها عددا من التصريحات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم استدعاء السفير السويدي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، للتعبير عن احتجاج تركيا على ما اعتبرته حملة تحريضية في العاصمة السويدية ستوكهولم من قبل حزب العمال الكردستاني ضد تركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала