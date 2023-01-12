عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/أنقرة-تلغي-زيارة-لمسؤول-سويدي-بعد-مسيرات-لحزب-العمال-الكردستاني-بستوكهولم-1072213220.html
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم
ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، إلى أنقرة، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية مسيرة لحزب... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T23:04+0000
2023-01-12T23:04+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
فلندا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، إن "رئيس البرلمان التركي ألغى زيارة رئيس البرلمان السويدي نورلين إلى تركيا، في 17 كانون الثاني/ يناير ردًا على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أنه "يجب ألا تنتظر السويد موافقة تركيا على انضمامها للناتو في حال لم تلتزم بتعهداتها".وأضاف أنه "على حلف الناتو إظهار ردة فعل على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تصف-مطالب-تركيا-مقابل-انضمامها-إلى-الناتو-بغير-مجدية-1072049329.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السويد, فلندا, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, فلندا, العالم

أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم

23:04 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، إلى أنقرة، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، إن "رئيس البرلمان التركي ألغى زيارة رئيس البرلمان السويدي نورلين إلى تركيا، في 17 كانون الثاني/ يناير ردًا على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".
ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
السويد تصف مطالب تركيا مقابل انضمامها إلى الناتو "بغير مجدية"
8 يناير, 13:58 GMT
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أنه "يجب ألا تنتظر السويد موافقة تركيا على انضمامها للناتو في حال لم تلتزم بتعهداتها".
وأضاف أنه "على حلف الناتو إظهار ردة فعل على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".
وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".
ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала