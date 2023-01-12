https://sputnikarabic.ae/20230112/أنقرة-تلغي-زيارة-لمسؤول-سويدي-بعد-مسيرات-لحزب-العمال-الكردستاني-بستوكهولم-1072213220.html
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم
ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، إلى أنقرة، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية مسيرة لحزب... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، إن "رئيس البرلمان التركي ألغى زيارة رئيس البرلمان السويدي نورلين إلى تركيا، في 17 كانون الثاني/ يناير ردًا على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أنه "يجب ألا تنتظر السويد موافقة تركيا على انضمامها للناتو في حال لم تلتزم بتعهداتها".وأضاف أنه "على حلف الناتو إظهار ردة فعل على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تصف-مطالب-تركيا-مقابل-انضمامها-إلى-الناتو-بغير-مجدية-1072049329.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فلندا, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, فلندا, العالم
أنقرة تلغي زيارة لمسؤول سويدي بعد مسيرات لحزب العمال الكردستاني بستوكهولم
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ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، إلى أنقرة، في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية مسيرة لحزب العمال الكردستاني مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم.
أنطاكيا – سبوتنيك
. وقالت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، إن "رئيس البرلمان التركي ألغى زيارة رئيس البرلمان السويدي نورلين إلى تركيا، في 17 كانون الثاني/ يناير ردًا على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس أنه "يجب ألا تنتظر السويد موافقة تركيا على انضمامها للناتو في حال لم تلتزم بتعهداتها".
وأضاف أنه "على حلف الناتو إظهار ردة فعل على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم".
وكان الرئيس التركي قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"
إذا لم تفيا بوعودهما بشأن الامتناع عن "دعم الإرهاب".
ووقعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد ذكر، في وقت سابق، أن أنصار حزب العمال الكردستاني "يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي".