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https://sputnikarabic.ae/20230113/صحيفة-بوريس-جونسون-يعتزم-لقاء-زيلينسكي-في-كييف-1072220567.html
صحيفة: بوريس جونسون يعتزم لقاء زيلينسكي في كييف
صحيفة: بوريس جونسون يعتزم لقاء زيلينسكي في كييف
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يعتزم زيارة كييف ولقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأشهر المقبلة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:01+0000
2023-01-13T09:01+0000
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وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن زيارة جونسون لكييف تأتي وسط مخاوف داخل حزب المحافظين من أن تتسبب تلك الزيارة في تقويض سلطة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية، أن جونسون "لديه نية" السفر إلى كييف، لكن لا توجد معلومات محددة حتى الآن عن المواعيد المقررة للزيارة.يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أكدت، في وقت سابق، أن لديها خطط لتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة.وقال المسؤول البريطاني: "نحن نسرع من دعمنا لأوكرانيا بتكنولوجيا عسكرية من الجيل القادم التي ستساعد على تحقيق النصر في هذه الحرب، وأضاف: "من الواضح أن معركة الدبابات قد تزود الأوكرانيين بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة".ظهرت بوادر أزمة في الجيش البريطاني على خلفية الإمداد المستمر للنظام الأوكراني بالأسلحة، وفقا لمقال في صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.وتراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظرا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة، وفقا لمقال المؤرخ العسكري ماكس هاستينغز.
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

صحيفة: بوريس جونسون يعتزم لقاء زيلينسكي في كييف

09:01 GMT 13.01.2023
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يعتزم زيارة كييف ولقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأشهر المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن زيارة جونسون لكييف تأتي وسط مخاوف داخل حزب المحافظين من أن تتسبب تلك الزيارة في تقويض سلطة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية، أن جونسون "لديه نية" السفر إلى كييف، لكن لا توجد معلومات محددة حتى الآن عن المواعيد المقررة للزيارة.
يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أكدت، في وقت سابق، أن لديها خطط لتزويد أوكرانيا بدبابات متطورة.
وقال المسؤول البريطاني: "نحن نسرع من دعمنا لأوكرانيا بتكنولوجيا عسكرية من الجيل القادم التي ستساعد على تحقيق النصر في هذه الحرب، وأضاف: "من الواضح أن معركة الدبابات قد تزود الأوكرانيين بالقدرة على تغيير قواعد اللعبة".
ظهرت بوادر أزمة في الجيش البريطاني على خلفية الإمداد المستمر للنظام الأوكراني بالأسلحة، وفقا لمقال في صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظرا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على الرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة، وفقا لمقال المؤرخ العسكري ماكس هاستينغز.
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