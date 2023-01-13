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https://sputnikarabic.ae/20230113/صحيفة-تتحدث-عن-اقتراب-ميسي-من-التوقيع-للهلال-السعودي-وتكشف-عن-راتبه-المتوقع--1072239130.html
صحيفة تتحدث عن اقتراب ميسي من التوقيع للهلال السعودي... وتكشف عن راتبه المتوقع
صحيفة تتحدث عن اقتراب ميسي من التوقيع للهلال السعودي... وتكشف عن راتبه المتوقع
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النجم العالمي ليونيل ميسي يقترب من التوقيع لنادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T14:35+0000
2023-01-13T14:35+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
السعودية
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وكشفت الصحيفة عن أن هذه الصفقة ستكون الأكبر في عالم كرة القدم العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن خورخي والد ليونيل ميسي موجود في العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي بعقد مذهل قيمته 245 مليون جنيه إسترليني.وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال عاقدة العزم على ضم ميسي، وهو ما قد يقف عقبة في طريق النادي الفرنسي في سعيه لتجديد عقد نجم الأرجنيتن.وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ميسي مع الهلال سيفوق عرض منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي "النصر" السعودي.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.
السعودية
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رياضة, ليونيل ميسي, السعودية
رياضة, ليونيل ميسي, السعودية

صحيفة تتحدث عن اقتراب ميسي من التوقيع للهلال السعودي... وتكشف عن راتبه المتوقع

14:35 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النجم العالمي ليونيل ميسي يقترب من التوقيع لنادي الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان.
وكشفت الصحيفة عن أن هذه الصفقة ستكون الأكبر في عالم كرة القدم العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن خورخي والد ليونيل ميسي موجود في العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي بعقد مذهل قيمته 245 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال عاقدة العزم على ضم ميسي، وهو ما قد يقف عقبة في طريق النادي الفرنسي في سعيه لتجديد عقد نجم الأرجنيتن.
وأشارت الصحيفة إلى أن عقد ميسي مع الهلال سيفوق عرض منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي "النصر" السعودي.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.
وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.
كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.
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