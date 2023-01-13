https://sputnikarabic.ae/20230113/عبداللهيان-يجدد-ترحيب-إيران-بعودة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-السعودية-1072233596.html

عبداللهيان يجدد ترحيب إيران بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

عبداللهيان يجدد ترحيب إيران بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T11:49+0000

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2023-01-13T11:49+0000

إيران

السعودية

العالم العربي

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وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، خلال زيارته للعاصمة بيروت.وأكد عبد اللهيان أن إيران أجرت عدة محادثات مع الجانب السعودي في العاصمة العراقية، بغداد، وكذلك على هامش قمة "بغداد 2"، موضحًا أنه أتيحت له فرصة جيدة لإجراء محادثة قصيرة مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده بضرورة استمرار المحادثات من أجل عودة العلاقات بين طهران والرياض.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-نوع-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-يؤثر-على-المنطقة-بأكملها-1071855826.html

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