https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-يؤكد-استمرار-سياسة-إيران-الداعمة-للقضية-الفلسطينية-1072249264.html
عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية
عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استمرار سياسة بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية "لإفشال... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T21:52+0000
2023-01-13T21:52+0000
2023-01-13T21:52+0000
إيران
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أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة، بالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفق بيان للحركة نشرته قناة "فلسطين اليوم"، التابعة للحركة.وبحسب القناة أكد عبد اللهيان خلال اللقاء "استمرار سياسة طهران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".وأعرب وزير الخارجية الإيراني "عن أمله في تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية بهدف إفشال مخططات الأعداء".من جانبه، قدم النخالة عرضا لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين".وتعتبر إيران وإسرائيل كل من الأخرى هي عدوها الأول. وترتبط طهران بعلاقات جيدة مع حركات المقاومة الفلسطينية وبالأخص "الجهاد الإسلامي" و "حركة حماس".
إيران
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استمرار سياسة بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية "لإفشال مخططات الأعداء".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة، بالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفق بيان
للحركة نشرته قناة "فلسطين اليوم"، التابعة للحركة.
وبحسب القناة أكد عبد اللهيان خلال اللقاء "استمرار سياسة طهران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني "عن أمله في تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية بهدف إفشال مخططات الأعداء".
من جانبه، قدم النخالة عرضا لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين".
وتعتبر إيران وإسرائيل
كل من الأخرى هي عدوها الأول. وترتبط طهران بعلاقات جيدة مع حركات المقاومة الفلسطينية وبالأخص "الجهاد الإسلامي" و "حركة حماس".