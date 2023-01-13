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https://sputnikarabic.ae/20230113/عبد-اللهيان-يؤكد-استمرار-سياسة-إيران-الداعمة-للقضية-الفلسطينية-1072249264.html
عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية
عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استمرار سياسة بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية "لإفشال... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T21:52+0000
2023-01-13T21:52+0000
إيران
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة، بالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفق بيان للحركة نشرته قناة "فلسطين اليوم"، التابعة للحركة.وبحسب القناة أكد عبد اللهيان خلال اللقاء "استمرار سياسة طهران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".وأعرب وزير الخارجية الإيراني "عن أمله في تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية بهدف إفشال مخططات الأعداء".من جانبه، قدم النخالة عرضا لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين".وتعتبر إيران وإسرائيل كل من الأخرى هي عدوها الأول. وترتبط طهران بعلاقات جيدة مع حركات المقاومة الفلسطينية وبالأخص "الجهاد الإسلامي" و "حركة حماس".
إيران
أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

عبد اللهيان يؤكد استمرار سياسة إيران الداعمة للقضية الفلسطينية

21:52 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استمرار سياسة بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية "لإفشال مخططات الأعداء".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الجمعة، بالأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وفق بيان للحركة نشرته قناة "فلسطين اليوم"، التابعة للحركة.
وبحسب القناة أكد عبد اللهيان خلال اللقاء "استمرار سياسة طهران الداعمة للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني "عن أمله في تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية بهدف إفشال مخططات الأعداء".
من جانبه، قدم النخالة عرضا لآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وشدد على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين".
وتعتبر إيران وإسرائيل كل من الأخرى هي عدوها الأول. وترتبط طهران بعلاقات جيدة مع حركات المقاومة الفلسطينية وبالأخص "الجهاد الإسلامي" و "حركة حماس".
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