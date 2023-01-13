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https://sputnikarabic.ae/20230113/محكمة-تغرم-شابا-بريطانيا-120-دولارا-بعد-إدانته-بإلقاء-بيضة-على-الملك-تشارلز-1072237596.html
محكمة تغرم شابا بريطانيا 120 دولارا بعد إدانته بإلقاء بيضة على الملك تشارلز
محكمة تغرم شابا بريطانيا 120 دولارا بعد إدانته بإلقاء بيضة على الملك تشارلز
قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بتغريم شاب 100 جنيه إسترليني (120 دولارا)، بتهمة إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث أثناء زيارته لبلدة في شرق إنجلترا الشهر... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:48+0000
2023-01-13T13:48+0000
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وحسب شبكة "سكاي نيوز"، مثل الشاب هاري ماي (21 عاما)، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية الجمعة، بعد اتهامه بقذف تشارلز ببيضة خلال زيارته لبلدة "لوتون" في 6 من الشهر الماضي.واستمعت المحكمة إلى ممثل الشرطة الذي أوضح أنه تم القبض عليه بعد رؤيته يقذف شيئا باتجاه الملك، أثناء تحدثه مع الجمهور الذين احتشدوا لتحيته في شوارع المدينة.وسقطت البيضة على الأرض في مكان قريب.وذكر الضباط أنه أثناء التحقيق، أوضح ماي أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن زيارة الملك لبلدة مثل لوتون وهي منطقة فقيرة ومحرومة، كانت "ذوقا سيئا" وأراد أن يوضح وجهة نظره.وبدوره، قال محامي الدفاع عنه للمحكمة إنه "يأسف بشدة" لأفعاله، ووصفه بأنه "شخص ملتزم نحو أسرته" ويهتم بشدة بمجتمعه المحلي، لا سيما الفقر الموجود في بعض مناطق البلدة.من جانبه، تحدث رئيس القضاة بول غولدسبرينغ مع الشاب، قائلا "مهما كان الخلاف بينك وبين شخص ما فإن طريقة حله هي عدم إلقاء أشياء عليه".وحكم القاضي على ماي بدفع غرامة 100 جنيه إسترليني وأمره بدفع 85 جنيها (100 دولار) تكاليف القضية.
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محكمة تغرم شابا بريطانيا 120 دولارا بعد إدانته بإلقاء بيضة على الملك تشارلز

13:48 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEALولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بتغريم شاب 100 جنيه إسترليني (120 دولارا)، بتهمة إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث أثناء زيارته لبلدة في شرق إنجلترا الشهر الماضي.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، مثل الشاب هاري ماي (21 عاما)، أمام محكمة وستمنستر الابتدائية الجمعة، بعد اتهامه بقذف تشارلز ببيضة خلال زيارته لبلدة "لوتون" في 6 من الشهر الماضي.
واستمعت المحكمة إلى ممثل الشرطة الذي أوضح أنه تم القبض عليه بعد رؤيته يقذف شيئا باتجاه الملك، أثناء تحدثه مع الجمهور الذين احتشدوا لتحيته في شوارع المدينة.
وسقطت البيضة على الأرض في مكان قريب.
وذكر الضباط أنه أثناء التحقيق، أوضح ماي أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن زيارة الملك لبلدة مثل لوتون وهي منطقة فقيرة ومحرومة، كانت "ذوقا سيئا" وأراد أن يوضح وجهة نظره.
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وبدوره، قال محامي الدفاع عنه للمحكمة إنه "يأسف بشدة" لأفعاله، ووصفه بأنه "شخص ملتزم نحو أسرته" ويهتم بشدة بمجتمعه المحلي، لا سيما الفقر الموجود في بعض مناطق البلدة.
من جانبه، تحدث رئيس القضاة بول غولدسبرينغ مع الشاب، قائلا "مهما كان الخلاف بينك وبين شخص ما فإن طريقة حله هي عدم إلقاء أشياء عليه".
وأضاف القاضي "أنا أقبل أنك أعربت عن أسفك وأنك لم تحاول ضرب جلالة الملك بالبيضة مباشرة، لكنك خططت للقيام بذلك مرة أخرى وإلا فلماذا تأخذ معك بيضتين".
وحكم القاضي على ماي بدفع غرامة 100 جنيه إسترليني وأمره بدفع 85 جنيها (100 دولار) تكاليف القضية.
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