https://sputnikarabic.ae/20230113/مدرب-قطر-سعيد-بخطف-بطاقة-التأهل-لنصف-نهائي-خليجي-25-1072247098.html

مدرب قطر: سعيد بخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي "خليجي 25"

مدرب قطر: سعيد بخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي "خليجي 25"

أعرب برونو بينهيرو مدرب منتخب قطر لكرة القدم عن سعادته بالتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة "خليجي 25" المقامة في العراق مؤكدا أن المباراة التي خاضها... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T19:48+0000

2023-01-13T19:48+0000

2023-01-13T19:48+0000

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وتأهل منتخبا البحرين وقطر إلى الدور نصف النهائي لكأس الخليج "خليجي 25"، بعد تعادل الأولى مع الكويت بهدف لكل فريق، والثانية مع الإمارات بالنتيجة نفسها.وبذلك تصدرت البحرين المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعتها من فوزين على قطر والإمارات وتعادل مع الكويت التي حلت ثالثا برصيد 4 نقاط وودعت البطولة، فيما حلت قطر في المركز الثاني بالمجموعة نفسها وصعدت مع البحرين إلى دور نصف النهائي.وفي الدور نصف النهائي سيلعب المنتخب القطري صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية مع العراق متصدر المجموعة الأولى، فيما ستلعب البحرين متصدرة المجموعة الثانية مع عمان صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى.وقال بينهيرو في مؤتمر صحفي عقده عقب المباراة مع الإمارات: "فريقنا أدى بشكلٍ جيد، وأنا فخور باللاعبين، وأضعنا فرصاً عديدة، ولكن إضاعة منتخب الإمارات ركلة الجزاء التي لم نرَ إعادتها كانت سببا فيما حدث من سيناريو للمباراة"، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية.ومضى المدرب البرتغالي بقوله: "أنا سعيد جدا لما بذل من مجهودات (..) المباراة كانت صعبة، ورؤية الاتحاد القطري هي إعطاء الفرصة للاعبين، وتجربة اللعب أمام هكذا جمهور وهكذا أجواء، وفرصة مهمة لنموهم مستقبلا كفريق منسجم، وحضور الجمهور يمنح اللاعبين ثقة أكبر بخوض مباريات من هكذا قبيل".وكان منتخب قطر هو أول المنتخبات التي ودعت مونديال كأس العالم الذي أقيم أواخر العام الماضي في البلد الخليجي نفسه.وتعليقا على المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي المضيف في الدور نصف النهائي لـ"خليجي 25"، وفقدان "العنابي" للجمهور العراقي الذي كان يؤازره خلال المباريات السابقة قال بينهيرو وع : "لن أكون حزيناً، المنتخب العراقي مضيف للبطولة، وأنا متأكد أن الجو العام لم يكن سلبيا علينا، الأهم أننا سعداء بالبقاء هنا، وإن هناك كرما كبيرا وحسن ضيافة".وتابع بقوله: "تحضيراتنا انطلقت قبل أسبوعين من البطولة، ولم نخش المنتخب العراقي، رغم جدول المباريات المضغوط".

https://sputnikarabic.ae/20230107/في-افتتاح-المجموعة-الثانية-البحرين-تفوز-على-الإمارات-في-بطولة-خليجي-25-1072029516.html

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