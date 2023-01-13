https://sputnikarabic.ae/20230113/مصر-والسعودية-ترفضان-أي-تهديد-عسكري-لسوريا-وتطالبان-بخروج-كل-المرتزقة-من-ليبيا-1072224210.html

مصر والسعودية ترفضان أي تهديد عسكري لسوريا وتطالبان بخروج كل المرتزقة من ليبيا

مصر والسعودية ترفضان أي تهديد عسكري لسوريا وتطالبان بخروج كل المرتزقة من ليبيا

أكدت مصر والسعودية رفضهما أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري، كما طالبتا بخروج كل المرتزقة من ليبيا. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:11+0000

2023-01-13T10:11+0000

2023-01-13T10:11+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104351/49/1043514941_0:0:996:560_1920x0_80_0_0_0011d7cc27b6027c8fb58d753301f4d0.jpg

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة الرياض، الخميس.واتفق الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلا عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية.وفي الملف الليبي، أشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة "5+5" العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي.

https://sputnikarabic.ae/20221123/مصر-تعرب-عن-قلقها-الشديد-من-الاعتداءات-الإيرانية-والتركية-على-سوريا-والعراق-1070470736.html

https://sputnikarabic.ae/20211021/وزير-خارجية-السعودية-إجماع-عربي-ودولي-على-ضرورة-خروج-القوات-الأجنبية-من-ليبيا-1050497528.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم