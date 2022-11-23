https://sputnikarabic.ae/20221123/مصر-تعرب-عن-قلقها-الشديد-من-الاعتداءات-الإيرانية-والتركية-على-سوريا-والعراق-1070470736.html
مصر تعرب عن "قلقها الشديد" من الاعتداءات الإيرانية والتركية على سوريا والعراق
مصر تعرب عن "قلقها الشديد" من الاعتداءات الإيرانية والتركية على سوريا والعراق
أعربت مصر عن "قلقها الشديد" مما تشهده العراق وسوريا من اعتداءات عسكرية من جانب إيران وتركيا. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:45+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان لها اليوم، إن "مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشقيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها".وأضاف أبو زيد أن مصر "وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار".وتواصل القوات التركية خلال الأيام الماضية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا والعراق هي "مجرد البداية"، مشددا خلال اجتماع للحزب الحاكم "عملياتنا التي بدأت ليست سوى بداية إجراءات ضمان أمن حدودنا".وعلى الجانب الآخر، أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزراء-الخارجية-العرب-يناقشون-تدخلات-تركيا-وإيران-في-ليبيا-والعراق-وسوريا-1069599315.html
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مصر, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, إيران
مصر, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, إيران
مصر تعرب عن "قلقها الشديد" من الاعتداءات الإيرانية والتركية على سوريا والعراق
12:45 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 12:46 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أعربت مصر عن "قلقها الشديد" مما تشهده العراق وسوريا من اعتداءات عسكرية من جانب إيران وتركيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان لها اليوم، إن "مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشقيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها".
وأضاف أبو زيد أن مصر "وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار".
وتواصل القوات التركية خلال الأيام الماضية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني
وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا والعراق هي "مجرد البداية"، مشددا خلال اجتماع للحزب الحاكم "عملياتنا التي بدأت ليست سوى بداية إجراءات ضمان أمن حدودنا".
وعلى الجانب الآخر، أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك
".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".