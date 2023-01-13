https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الصناعة-السوري-لـسبوتنيك-العقوبات-تعرقل-تعاوننا-مع-روسيا-في-مجال-الصناعة-1072234205.html

وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": العقوبات تعرقل تعاوننا مع روسيا في مجال الصناعة

وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": العقوبات تعرقل تعاوننا مع روسيا في مجال الصناعة

أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن التعاون السوري الروسي في مجال الصناعة تعيقه العقوبات المفروضة على البلدين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T11:54+0000

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دمشق- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال الصباغ: "هناك أفكار مطروحة على الجانبين السوري والروسي لم تتبلور بشكل كامل نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين".وأضاف: "نتيجة العقوبات المفروضة أصبحت بعض المشاريع الروسية المشتركة بين دمشق وموسكو في سوريا والتي ممكن أن تستفيد منها سوريا تواجه مشكلة في تقدمها وتطورها".وتابع: "هناك الكثير من المشاريع المطروحة على الجانب الروسي من توريدات واستثمارات سيتم بحثها في اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة أهمها مشروع إنتاج الألياف من الصخر البازلتي، والذي لاقى قبولا من الجانب الروسي والأمور التفصيلية قيد الدراسة والتباحث، إضافة إلى تأمين خطوط لإنتاج السجاد باعتبار أن الخطوط الحالية صارت قديمة، وهذا الأمر مطروح على الجانب الروسي لكن العقوبات على البلدين تعيق التقدم فيه".وتشهد سوريا، منذ مارس/ آذار2011، صراعًا مسلحًا تدخلت فيه عدة أطراف إقليمية ودولية، وفي نهاية عام 2017، أعلنت سوريا الانتصار على تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.

https://sputnikarabic.ae/20220317/وزير-الصناعة-السوري-لـسبوتنيك-نتعاون-مع-روسيا-لتجاوز-آثار-العقوبات-المفروضة-على-البلدين-1060025534.html

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