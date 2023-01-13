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https://sputnikarabic.ae/20230113/وزير-الصناعة-السوري-لـسبوتنيك-العقوبات-تعرقل-تعاوننا-مع-روسيا-في-مجال-الصناعة-1072234205.html
وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": العقوبات تعرقل تعاوننا مع روسيا في مجال الصناعة
وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": العقوبات تعرقل تعاوننا مع روسيا في مجال الصناعة
أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن التعاون السوري الروسي في مجال الصناعة تعيقه العقوبات المفروضة على البلدين. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:54+0000
2023-01-13T11:54+0000
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دمشق- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال الصباغ: "هناك أفكار مطروحة على الجانبين السوري والروسي لم تتبلور بشكل كامل نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين".وأضاف: "نتيجة العقوبات المفروضة أصبحت بعض المشاريع الروسية المشتركة بين دمشق وموسكو في سوريا والتي ممكن أن تستفيد منها سوريا تواجه مشكلة في تقدمها وتطورها".وتابع: "هناك الكثير من المشاريع المطروحة على الجانب الروسي من توريدات واستثمارات سيتم بحثها في اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة أهمها مشروع إنتاج الألياف من الصخر البازلتي، والذي لاقى قبولا من الجانب الروسي والأمور التفصيلية قيد الدراسة والتباحث، إضافة إلى تأمين خطوط لإنتاج السجاد باعتبار أن الخطوط الحالية صارت قديمة، وهذا الأمر مطروح على الجانب الروسي لكن العقوبات على البلدين تعيق التقدم فيه".وتشهد سوريا، منذ مارس/ آذار2011، صراعًا مسلحًا تدخلت فيه عدة أطراف إقليمية ودولية، وفي نهاية عام 2017، أعلنت سوريا الانتصار على تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.
https://sputnikarabic.ae/20220317/وزير-الصناعة-السوري-لـسبوتنيك-نتعاون-مع-روسيا-لتجاوز-آثار-العقوبات-المفروضة-على-البلدين-1060025534.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": العقوبات تعرقل تعاوننا مع روسيا في مجال الصناعة

11:54 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ إن التعاون السوري الروسي في مجال الصناعة تعيقه العقوبات المفروضة على البلدين.
دمشق- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال الصباغ: "هناك أفكار مطروحة على الجانبين السوري والروسي لم تتبلور بشكل كامل نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين".
زيارة وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز إلى مدينة حلب برفقة وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
وزير الصناعة السوري لـ"سبوتنيك": نتعاون مع روسيا لتجاوز آثار العقوبات المفروضة على البلدين
17 مارس 2022, 13:40 GMT
وأضاف: "نتيجة العقوبات المفروضة أصبحت بعض المشاريع الروسية المشتركة بين دمشق وموسكو في سوريا والتي ممكن أن تستفيد منها سوريا تواجه مشكلة في تقدمها وتطورها".
وتابع: "هناك الكثير من المشاريع المطروحة على الجانب الروسي من توريدات واستثمارات سيتم بحثها في اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة أهمها مشروع إنتاج الألياف من الصخر البازلتي، والذي لاقى قبولا من الجانب الروسي والأمور التفصيلية قيد الدراسة والتباحث، إضافة إلى تأمين خطوط لإنتاج السجاد باعتبار أن الخطوط الحالية صارت قديمة، وهذا الأمر مطروح على الجانب الروسي لكن العقوبات على البلدين تعيق التقدم فيه".

وفيما أكد الوزير السوري أن هناك سعيا من جانبهم لأن "تكون الخطوط الجديدة من الإنتاج الروسي"، لفت كذلك إلى أن "هناك أيضا مشروع الصناعات الإلكترونية لتطوير شبكة الصناعات الإلكترونية في شركة سيرونيكس وتوسيع أنشطتها بعد توقف لعدة سنوات"، موضحًا أنهم استطاعوا "تأمين بعض التجهيزات اللازمة لتصنيع الشاشات التلفزيونية وتم إنتاج ما يعادل 1400 شاشة خلال العام الفائت، وهذا المشروع قيد الدراسة"، حسب تعبيره

وتشهد سوريا، منذ مارس/ آذار2011، صراعًا مسلحًا تدخلت فيه عدة أطراف إقليمية ودولية، وفي نهاية عام 2017، أعلنت سوريا الانتصار على تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].
وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.
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