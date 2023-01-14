https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-احتجاجا-على-سياسة-لندن-المعادية-1072267596.html
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على سياسة لندن "المعادية"
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على سياسة لندن "المعادية"
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شيركليف، للاحتجاج على سياسة لندن "المعادية" تجاه إيران. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وصرحت الوزارة في بيان، أن "الاستدعاء جاء بسبب استمرار تصريحات المسؤولين البريطانيين التدخلية فيما يخص التطورات الأخيرة داخل البلاد".وأدانت بريطانيا، اليوم السبت، "تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها السابق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن".وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر حسابه على "تويتر": "لقد صُدمت بسبب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملا قاسيا وجبانا قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. تعازينا لأصدقاء وعائلة علي رضا".من جانبه، قال كليفرلي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إيران أعدمت مواطنا بريطانيا"، مؤكدا أن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، وهذا الوضع لا يجب أن يبقى دون تغيير".وأعلن القضاء الإيراني، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس".وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".وأضاف البيان أن "تنفيذ حكم الإعدام شنقا تم صباح اليوم السبت"، مشيرا إلى أن ذلك المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و 805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230114/بريطانيا-تصف-إعدام-علي-رضا-أكبري-في-إيران-بـالعمل-الهمجي-والقاسي-الذي-يستحق-الإدانة-بكل-العبارات-1072255097.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على سياسة لندن "المعادية"
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، استدعاء السفير البريطاني في طهران، سايمون شيركليف، للاحتجاج على سياسة لندن "المعادية" تجاه إيران.
طهران - سبوتنيك
. وصرحت الوزارة في بيان، أن "الاستدعاء جاء بسبب استمرار تصريحات المسؤولين البريطانيين التدخلية فيما يخص التطورات الأخيرة داخل البلاد".
وأدانت بريطانيا
، اليوم السبت، "تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها السابق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن".
وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر حسابه على "تويتر": "لقد صُدمت بسبب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملا قاسيا وجبانا قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. تعازينا لأصدقاء وعائلة علي رضا".
من جانبه، قال كليفرلي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إيران أعدمت مواطنا بريطانيا"، مؤكدا أن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، وهذا الوضع لا يجب أن يبقى دون تغيير".
وأعلن القضاء الإيراني، في وقت سابق اليوم، "تنفيذ حكم الإعدام شنقا
بحق الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس".
وأفادت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان لها، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والمتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
وأضاف البيان أن "تنفيذ حكم الإعدام شنقا تم صباح اليوم السبت"، مشيرا إلى أن ذلك المتهم حصل على "مبالغ مالية تقدر بمليون و 805 آلاف يورو، و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي، مقابل تجسسه لصالح بريطانيا".