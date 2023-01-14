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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-بالأسلحة-الكيميائية-على-الجنود-الروس-1072249767.html
القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية على الجنود الروس
القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية على الجنود الروس
حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T01:12+0000
2023-01-14T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت السفارة مقطع فيديو على تويتر، الجمعة، يظهر طائرات بدون طيار وأسطوانات غاز موضوعة على طاولة، كما أن بعض أسطوانات الغاز متصلة بطائرات بدون طيار، كما يظهر عدد من الصناديق المملوءة بنفس أسطوانات الغاز المخزنة في الثلاجة.وأوضحت السفارة الروسية أن مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني ويظهر استعدادهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وربما غاز "الفوسجين" المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، ضد الجيش الروسي.وأضافت، "تشير الأحرف "OB" الواضحة في الفيديو إلى الذخائر السامة، وهذا يفسر أيضا سبب الحاجة إلى تخزين أسطوانات الغاز في الثلاجة".في ديسمبر/كانون الأول، قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولغين، إن موسكو لديها معلومات تفيد بأن متعاقدين من الولايات المتحدة يساعدون في التحضير "للاستفزازات الكيماوية" في أوكرانيا.
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القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية على الجنود الروس

01:12 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية.
ونشرت السفارة مقطع فيديو على تويتر، الجمعة، يظهر طائرات بدون طيار وأسطوانات غاز موضوعة على طاولة، كما أن بعض أسطوانات الغاز متصلة بطائرات بدون طيار، كما يظهر عدد من الصناديق المملوءة بنفس أسطوانات الغاز المخزنة في الثلاجة.
وأوضحت السفارة الروسية أن مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني ويظهر استعدادهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وربما غاز "الفوسجين" المحظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، ضد الجيش الروسي.
وأضافت، "تشير الأحرف "OB" الواضحة في الفيديو إلى الذخائر السامة، وهذا يفسر أيضا سبب الحاجة إلى تخزين أسطوانات الغاز في الثلاجة".
في ديسمبر/كانون الأول، قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ألكسندر شولغين، إن موسكو لديها معلومات تفيد بأن متعاقدين من الولايات المتحدة يساعدون في التحضير "للاستفزازات الكيماوية" في أوكرانيا.
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