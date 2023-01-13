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https://sputnikarabic.ae/20230113/نيبينزيا-يعتبر-أن-خطة-زيلينسكي-للسلام-لا-تمت-للواقع-بصلة-1072247679.html
نيبينزيا يعتبر أن خطة زيلينسكي للسلام لا تمت للواقع بصلة
نيبينزيا يعتبر أن خطة زيلينسكي للسلام لا تمت للواقع بصلة
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بأن "خطة السلام" التي اقترحها فلاديمير زيلينسكي لا علاقة لها بالواقع. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
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2023-01-13T20:22+0000
روسيا
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وقال نيبينزيا اليوم الجمعة: "إنهم دائمًا ما يأتون بالكثير من الأفكار شديدة الغرابة، بما في ذلك "خطة سلام" من عشر نقاط لا علاقة لها بالواقع".واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.وأردفت: "نحن نعتبر هذه الفكرة المجنونة بمثابة إجراء علاقات عامة آخر من جانب واشنطن، التي كانت تحاول مؤخرًا تقديم نظام كييف بصورة صانع سلام. (على الشكل التالي:) لقد كانوا (في نظام كييف) يعانون، كانوا ديمقراطيين ليبراليين، كانوا مقاتلين من أجل حرية أوروبا، والآن هم صانعو سلام".ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.
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نيبينزيا يعتبر أن خطة زيلينسكي للسلام لا تمت للواقع بصلة

20:22 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بأن "خطة السلام" التي اقترحها فلاديمير زيلينسكي لا علاقة لها بالواقع.
وقال نيبينزيا اليوم الجمعة: "إنهم دائمًا ما يأتون بالكثير من الأفكار شديدة الغرابة، بما في ذلك "خطة سلام" من عشر نقاط لا علاقة لها بالواقع".
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا توجد حتى الآن خطة سلام مع أوكرانيا
28 ديسمبر 2022, 10:15 GMT
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.
وأردفت: "نحن نعتبر هذه الفكرة المجنونة بمثابة إجراء علاقات عامة آخر من جانب واشنطن، التي كانت تحاول مؤخرًا تقديم نظام كييف بصورة صانع سلام. (على الشكل التالي:) لقد كانوا (في نظام كييف) يعانون، كانوا ديمقراطيين ليبراليين، كانوا مقاتلين من أجل حرية أوروبا، والآن هم صانعو سلام".
ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.
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