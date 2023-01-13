https://sputnikarabic.ae/20230113/نيبينزيا-يعتبر-أن-خطة-زيلينسكي-للسلام-لا-تمت-للواقع-بصلة-1072247679.html

نيبينزيا يعتبر أن خطة زيلينسكي للسلام لا تمت للواقع بصلة

نيبينزيا يعتبر أن خطة زيلينسكي للسلام لا تمت للواقع بصلة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بأن "خطة السلام" التي اقترحها فلاديمير زيلينسكي لا علاقة لها بالواقع. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

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وقال نيبينزيا اليوم الجمعة: "إنهم دائمًا ما يأتون بالكثير من الأفكار شديدة الغرابة، بما في ذلك "خطة سلام" من عشر نقاط لا علاقة لها بالواقع".واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن الفكرة التي طرحتها أوكرانيا حول "قمة سلام" مجرد حيلة علاقات عامة أخرى مقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في إفادة صحفية، إلى أن واشنطن تحاول تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مؤكدة أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.وأردفت: "نحن نعتبر هذه الفكرة المجنونة بمثابة إجراء علاقات عامة آخر من جانب واشنطن، التي كانت تحاول مؤخرًا تقديم نظام كييف بصورة صانع سلام. (على الشكل التالي:) لقد كانوا (في نظام كييف) يعانون، كانوا ديمقراطيين ليبراليين، كانوا مقاتلين من أجل حرية أوروبا، والآن هم صانعو سلام".ونوهت زاخاروفا إلى أن "مبادرات السلام" هذه المقدمة من نظام كييف لا يوجد فيها "شيء يستحق"، ولا قيمة لها.

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