حساب "كاسيو" يرد على شاكيرا: بطاريات "كاسيو" تدوم أكثر من علاقتك مع بيكيه... صور
© AP Photo / John Shearerشاكيرا وجيرارد بيكيه
© AP Photo / John Shearer
احتدم الجدال على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إطلاق المغنية الكولومبية شاكيرا لأغنيتها التي تلمح بها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه حيث شبهت صديقته الجديدة بساعة "كاسيو" اليابانية بينما اعتبرت نفسها كساعة "روليكس" السويسرية الفاخرة.
وردا على ذلك قامت إحدى الصفحات على تويتر والتي تقدم نفسها على أنها ممثل لشركة كاسيو مستخدمة اسم الشركة باللغة الإسبانية، بنشر العديد من التغريدات والمنشورات التي تسخر بها من شاكيرا.
فتارة تنشر صورا لمشاهير العالم مرتدين منتجات كاسيو، كالممثل الهوليودي توم كروز، وبابا الفاتيكان فرنسيس.
Con CASIO el Papa si sabe el día y la hora.. pic.twitter.com/L3OsGsd5jS— C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023
بالإضافة إلى توجيههم رسالة ساخرة لشاكيرا كتبوا فيها: " قد لا نكون مثل روليكس، ولكن عملاءنا مخلصون لنا"، في إشارة إلى خيانة بيكيه لها.
Que a Shakira le gusten nuestros relojes parece misión CASIO imposible. pic.twitter.com/GdykgQNBV1— C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023
ولعل أكثر التغريدات الفكاهية، هي تلك التي تهكموا من خلالها بعلاقة شاكيرا مع بيكيه وقارنوها مع جودة منتجاتهم حيث كتب الحساب: "دفاعا عن ساعات كاسيو، تدوم البطارية لمدة أطول من علاقة شاكيرا وبيكيه".
En defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la relación de Pique y Shakira.— C A S I O™ (@CasioTeam) January 12, 2023
ولم يتم التأكيد فيما إذا كان الحساب تابعا لكاسيو ولكنه اكتسب شعبية واسعة جدا حيث وصل متابعوه إلى ما يقرب من 190 ألف مستخدم.