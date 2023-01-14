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https://sputnikarabic.ae/20230114/حساب-كاسيو-يرد-على-شاكيرا-بطاريات-كاسيو-تدوم-أكثر-من-علاقتك-مع-بيكيه-صور-1072277391.html
حساب "كاسيو" يرد على شاكيرا: بطاريات "كاسيو" تدوم أكثر من علاقتك مع بيكيه... صور
حساب "كاسيو" يرد على شاكيرا: بطاريات "كاسيو" تدوم أكثر من علاقتك مع بيكيه... صور
احتدم الجدال على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إطلاق المغنية الكولومبية شاكيرا لأغنيتها التي تلمح بها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه حيث شبهت صديقته... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:52+0000
2023-01-14T16:52+0000
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وردا على ذلك قامت إحدى الصفحات على تويتر والتي تقدم نفسها على أنها ممثل لشركة كاسيو مستخدمة اسم الشركة باللغة الإسبانية، بنشر العديد من التغريدات والمنشورات التي تسخر بها من شاكيرا.فتارة تنشر صورا لمشاهير العالم مرتدين منتجات كاسيو، كالممثل الهوليودي توم كروز، وبابا الفاتيكان فرنسيس.ولعل أكثر التغريدات الفكاهية، هي تلك التي تهكموا من خلالها بعلاقة شاكيرا مع بيكيه وقارنوها مع جودة منتجاتهم حيث كتب الحساب: "دفاعا عن ساعات كاسيو، تدوم البطارية لمدة أطول من علاقة شاكيرا وبيكيه".ولم يتم التأكيد فيما إذا كان الحساب تابعا لكاسيو ولكنه اكتسب شعبية واسعة جدا حيث وصل متابعوه إلى ما يقرب من 190 ألف مستخدم.
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

حساب "كاسيو" يرد على شاكيرا: بطاريات "كاسيو" تدوم أكثر من علاقتك مع بيكيه... صور

16:52 GMT 14.01.2023
© AP Photo / John Shearerشاكيرا وجيرارد بيكيه
شاكيرا وجيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / John Shearer
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احتدم الجدال على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إطلاق المغنية الكولومبية شاكيرا لأغنيتها التي تلمح بها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه حيث شبهت صديقته الجديدة بساعة "كاسيو" اليابانية بينما اعتبرت نفسها كساعة "روليكس" السويسرية الفاخرة.
وردا على ذلك قامت إحدى الصفحات على تويتر والتي تقدم نفسها على أنها ممثل لشركة كاسيو مستخدمة اسم الشركة باللغة الإسبانية، بنشر العديد من التغريدات والمنشورات التي تسخر بها من شاكيرا.
فتارة تنشر صورا لمشاهير العالم مرتدين منتجات كاسيو، كالممثل الهوليودي توم كروز، وبابا الفاتيكان فرنسيس.
بالإضافة إلى توجيههم رسالة ساخرة لشاكيرا كتبوا فيها: " قد لا نكون مثل روليكس، ولكن عملاءنا مخلصون لنا"، في إشارة إلى خيانة بيكيه لها.
ولعل أكثر التغريدات الفكاهية، هي تلك التي تهكموا من خلالها بعلاقة شاكيرا مع بيكيه وقارنوها مع جودة منتجاتهم حيث كتب الحساب: "دفاعا عن ساعات كاسيو، تدوم البطارية لمدة أطول من علاقة شاكيرا وبيكيه".
ولم يتم التأكيد فيما إذا كان الحساب تابعا لكاسيو ولكنه اكتسب شعبية واسعة جدا حيث وصل متابعوه إلى ما يقرب من 190 ألف مستخدم.
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