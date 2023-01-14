https://sputnikarabic.ae/20230114/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1072287544.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن قوات كييف قصفت منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T23:16+0000
2023-01-14T23:16+0000
2023-01-14T23:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي، في الساعة 23.55 (التجمع السكني نوفغورودسكوي -مدينة غورولفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.وفيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن قوات كييف قصفت منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي، في الساعة 23.55 (التجمع السكني نوفغورودسكوي -مدينة غورولفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم
".
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
وفيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.