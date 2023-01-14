https://sputnikarabic.ae/20230114/غوتيريش-مستعد-للوساطة-بين-موسكو-وكييف-لإنهاء-النزاع-بأسرع-وقت-1072249638.html
غوتيريش مستعد للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت
غوتيريش مستعد للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت
أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T00:15+0000
2023-01-14T00:15+0000
2023-01-14T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "لا يمكن لأوكرانيا وروسيا والعالم السماح باستمرار هذه الحرب. والأمين العام مستعد للمساهمة في إنهاء هذا النزاع غير المبرر وعديم المعنى، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وأشارت روزماري دي كارلو إلى أنه "لا يوجد أي مؤشر على وقف القتال" في أوكرانيا".وأضافت أنه "يتغلب الآن المنطق العسكري، ويعتبر المجال للحوار صغيرا جدا، إذا كان موجودا أصلا. لكن جميع الحروب تنتهي وهذه ستنتهي أيضا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عملياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتحرير ما تبقى من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من قبضة قوات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230113/نيبينزيا-يعتبر-أن-خطة-زيلينسكي-للسلام-لا-تمت-للواقع-بصلة-1072247679.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
غوتيريش مستعد للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت
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أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. وقالت روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، "لا يمكن لأوكرانيا وروسيا والعالم السماح باستمرار هذه الحرب. والأمين العام مستعد للمساهمة في إنهاء هذا النزاع غير المبرر وعديم المعنى، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأضافت أنه "يتغلب الآن المنطق العسكري، ويعتبر المجال للحوار صغيرا جدا، إذا كان موجودا أصلا. لكن جميع الحروب تنتهي وهذه ستنتهي أيضا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عملياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتحرير ما تبقى من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من قبضة قوات نظام كييف.