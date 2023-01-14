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https://sputnikarabic.ae/20230114/مجددا-إيران-تطالب-أمريكا-بتسليم-المتهمين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-1072276481.html
مجددا... إيران تطالب أمريكا بتسليم المتهمين في اغتيال قاسم سليماني
مجددا... إيران تطالب أمريكا بتسليم المتهمين في اغتيال قاسم سليماني
طالب عباس علي كدخدائي، رئيس اللجنة الإيرانية الخاصة بالمتابعة القانونية والدولية في ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الولايات المتحدة الأمريكية، تسليم المتهمين... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:36+0000
2023-01-14T16:36+0000
قاسم سليماني
العالم
إيران
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن كدخدائي مطالبته الإدارة الأمريكية تسليم قتلة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل الجنرال قاسم سليماني، وذلك بحسب معاهدة 1973 الدولية، وهي الخاصة بمقاضاة وملاحقة الضالعين في الجريمة أو تسليمهم للدولة المتضررة بهذا الشأن.وأفاد المسؤول الإيراني بأن الولايات المتحدة واحدة من الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية الدولية، وأنه من الأحرى بها تسليم قتلة سليماني.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230110/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-نجحنا-في-إقناع-أمريكا-باغتيال-قاسم-سليماني-1072128006.html
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قاسم سليماني, العالم, إيران
قاسم سليماني, العالم, إيران

مجددا... إيران تطالب أمريكا بتسليم المتهمين في اغتيال قاسم سليماني

16:36 GMT 14.01.2023
© AP Photo / UNCREDITEDقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / UNCREDITED
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طالب عباس علي كدخدائي، رئيس اللجنة الإيرانية الخاصة بالمتابعة القانونية والدولية في ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، الولايات المتحدة الأمريكية، تسليم المتهمين في قتله.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن كدخدائي مطالبته الإدارة الأمريكية تسليم قتلة قائد فيلق القدس الإيراني الراحل الجنرال قاسم سليماني، وذلك بحسب معاهدة 1973 الدولية، وهي الخاصة بمقاضاة وملاحقة الضالعين في الجريمة أو تسليمهم للدولة المتضررة بهذا الشأن.
قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
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وأفاد المسؤول الإيراني بأن الولايات المتحدة واحدة من الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية الدولية، وأنه من الأحرى بها تسليم قتلة سليماني.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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