https://sputnikarabic.ae/20230114/مدرعات-أمريكية-تتسبب-في-مشكلة-جديدة-للجيش-الأوكراني-1072256475.html
مدرعات أمريكية تتسبب في مشكلة جديدة للجيش الأوكراني
مدرعات أمريكية تتسبب في مشكلة جديدة للجيش الأوكراني
كشف خبير عسكري أمريكي أن الجيش الأوكراني سيواجه مشكلة جديدة بسبب مدرعات أمريكية من المقرر أن يستلمها قريبا من واشنطن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:24+0000
2023-01-14T09:24+0000
2023-01-14T09:24+0000
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وقال الخبير جيف جايغر، وهو ضابط أمريكي متقاعد، في مقالة نشرها موقع "19FortyFive"، إن أوكرانيا ستواجه مشاكل في استخدام عربات نقل الجنود القتالية من طراز "برادلي".وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن استخدام هذا الطراز وصيانته يتطلب مستويات كبيرة من المعرفة الفنية والتكتيكية، لأنها منظومة تكنولوجية عالية ومعقدة للغاية.وأوضح الخبير أن الجيش الأوكراني سيحتاج وقتا طويلا ليتمكن من استخدام هذه العربات، لأنه بحاجة للتدريب على استخدامها والعمل على دمجها في قطاعاته المدرعة.ولفت الخبير إلى أن القوات الأوكرانية ستواجه أيضا مشاكل في صيانة ودعم هذه المركبات القتالية، لأنها تتطلب كميات كبيرة من قطع الغيار ومعدات الاتصال.وأشار إلى أن "عمليات الصيانة تتطلب توقيع عقود منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين، وذلك سيزيد من صعوبة الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20180907/جنوب-جزيرة-عربية-تدمير-مدرعة-أمريكية-1035144303.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
مدرعات أمريكية تتسبب في مشكلة جديدة للجيش الأوكراني
تابعنا عبر
كشف خبير عسكري أمريكي أن الجيش الأوكراني سيواجه مشكلة جديدة بسبب مدرعات أمريكية من المقرر أن يستلمها قريبا من واشنطن.
وقال
الخبير جيف جايغر، وهو ضابط أمريكي متقاعد، في مقالة نشرها موقع "19FortyFive"، إن أوكرانيا ستواجه مشاكل في استخدام عربات نقل الجنود القتالية من طراز "برادلي".
وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن استخدام هذا الطراز وصيانته يتطلب مستويات كبيرة من المعرفة الفنية والتكتيكية، لأنها منظومة تكنولوجية عالية ومعقدة للغاية.
وأوضح الخبير أن الجيش الأوكراني
سيحتاج وقتا طويلا ليتمكن من استخدام هذه العربات، لأنه بحاجة للتدريب على استخدامها والعمل على دمجها في قطاعاته المدرعة.
ولفت الخبير إلى أن القوات الأوكرانية ستواجه أيضا مشاكل في صيانة ودعم هذه المركبات القتالية، لأنها تتطلب كميات كبيرة من قطع الغيار ومعدات الاتصال.
وأشار إلى أن "عمليات الصيانة
تتطلب توقيع عقود منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين، وذلك سيزيد من صعوبة الأمر".
ووفقا له، فإن كل هذه المشاكل، ستقوض وتحد من أية محاولات لتنفيذ عمليات هجومية من جانب القوات الأوكرانية.