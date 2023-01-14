https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الخارجية-الإيراني-يلتقي-بالرئيس-السوري-بشار-الأسد-في-دمشق-صور-1072265472.html
وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق... صور
وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق... صور
التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، في دمشق، بالرئيس السوري بشار الأسد. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:11+0000
2023-01-14T12:11+0000
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ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، صورا للرئيس السوري بشار الأسد وهو يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي بدأ اليوم زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث كان في استقباله في مطار دمشق نظيره السوري فيصل المقداد.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب عن سعادة بلاده بالحوار بين الحكومة السورية وتركيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في العاصمة بيروت.وقال عبد اللهيان: "نحن سعداء بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا ونعتقد أنه سينعكس إيجابيا على البلدين".واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس الماضي، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل فبراير/شباط المقبل.يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية الإيراني يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق... صور
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التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، في دمشق، بالرئيس السوري بشار الأسد.
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، صورا للرئيس السوري بشار الأسد وهو يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي بدأ اليوم زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث كان في استقباله في مطار دمشق نظيره السوري فيصل المقداد.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب عن سعادة بلاده بالحوار بين الحكومة السورية وتركيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في العاصمة بيروت.
وقال عبد اللهيان: "نحن سعداء بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا ونعتقد أنه سينعكس إيجابيا على البلدين".
واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد
، الخميس الماضي، أن اللقاءات مع تركيا حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا.
كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد
، في أوائل فبراير/شباط المقبل.
يذكر أن لقاء ثلاثيا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحثوا خلاله سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.