https://sputnikarabic.ae/20230115/أنصار-الله-زيارة-الوفد-العماني-لصنعاء-تمهد-لسلام-شامل-في-اليمن-1072303359.html

"أنصار الله": زيارة الوفد العماني لصنعاء تمهد لسلام شامل في اليمن

"أنصار الله": زيارة الوفد العماني لصنعاء تمهد لسلام شامل في اليمن

وصف رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، النقاشات التي أجراها وفد سلطنة عُمان مع قيادات الجماعة في صنعاء، بـ"الإيجابية"، مؤكدةً... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T12:57+0000

2023-01-15T12:57+0000

2023-01-15T12:57+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر عبد السلام، عبر "تويتر" في ختام زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء: "استمرارا للجهود التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عُمان غادر الوفد الوطني (في إشارة إلى وفد الجماعة المفاوض) إلى مسقط بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية".وأوضح أن "النقاشات حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية) والحصار بإذن الله"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله، مغادرة الوفد العُماني صنعاء برفقة رئيس وفد الجماعة المفاوض بعد زيارة استمرت عدة أيام.وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن