https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-قمة-ثلاثية-بالقاهرة-لزعماء-مصر-والأردن-وفلسطين-1072322908.html
إعلام: قمة ثلاثية بالقاهرة لزعماء مصر والأردن وفلسطين
إعلام: قمة ثلاثية بالقاهرة لزعماء مصر والأردن وفلسطين
أفادت وسائل إعلام أردنية بعقد قمة ثلاثية بالقاهرة الثلاثاء المقبل يشارك فيها الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:42+0000
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وبحسب موقع "عمون" الأردني تلقى الملك عبدالله الثاني دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الإثنين، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، لبحث التحركات الدولية لدعم القضية الفلسطينية.وأمس أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه"، مشيرة إلى أن "تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/لقاء-ثلاثي-لقادة-العراق-والأردن-ومصر-على-هامش-مؤتمر-قمة-بغداد-2-1071398347.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إعلام: قمة ثلاثية بالقاهرة لزعماء مصر والأردن وفلسطين
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أفادت وسائل إعلام أردنية بعقد قمة ثلاثية بالقاهرة الثلاثاء المقبل يشارك فيها الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وبحسب موقع "عمون
" الأردني تلقى الملك عبدالله الثاني دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الإثنين، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، لبحث التحركات الدولية لدعم القضية الفلسطينية.
20 ديسمبر 2022, 12:39 GMT
وأمس أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه"، مشيرة إلى أن "تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.