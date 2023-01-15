https://sputnikarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-اكتشاف-جديد-للغاز-في-مصر-1072297447.html
الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في مصر
الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في مصر
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالمهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:50+0000
2023-01-15T10:50+0000
2023-01-15T10:50+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101545/54/1015455419_0:11:3858:2181_1920x0_80_0_0_5e1fcb2164dcb552514ff86dba169568.jpg
وحسب بيان للشركة نشره موقع اليوم السابع المصري، فإن الكشف الجديد يقع "في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية".وأوضح بيان الشركة أن "بئر نرجس – 1 واجه ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث"، مؤكدا أنه "يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق إيني الحالية".وأشار إلى أن "الشركة ستطوره بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق".وتعد شركة "شفرون هولدينج سي بي تي إي" المحدودة هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني (آي إي برودكشن بي في) 45%، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية حصة قدرها 10%.طالع أيضا: "البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
https://sputnikarabic.ae/20220110/إيني-الإيطالية-تحصل-على-5-تراخيص-للتنقيب-في-مصر-1055186347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101545/54/1015455419_375:0:3755:2535_1920x0_80_0_0_8868cf53e72613eca735ca99a6672b07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز في مصر
تابعنا عبر
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالمهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية.
وحسب بيان
للشركة نشره موقع اليوم السابع المصري، فإن الكشف الجديد يقع "في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية".
وأوضح بيان الشركة
أن "بئر نرجس – 1 واجه ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث"، مؤكدا أنه "يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق إيني الحالية".
وأشار إلى أن "الشركة ستطوره بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف
شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق".
ولفت البيان إلى أن امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية يبلغ 445000 فدان وهو ما يوازي 1800 كيلومتر مربع.
وتعد شركة "شفرون هولدينج سي بي تي إي" المحدودة هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني (آي إي برودكشن بي في) 45%، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية حصة قدرها 10%.