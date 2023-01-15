https://sputnikarabic.ae/20230115/الإمارات-توقع-اتفاقية-لتصدير-الهيدروجين-الأخضر-إلى-أوروبا-عبر-4-شركات-هولندية-1072290459.html
الإمارات توقع اتفاقية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر 4 شركات هولندية
الإمارات توقع اتفاقية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر 4 شركات هولندية
وقعت الإمارات اتفاقية مع 4 شركات هولندية من أجل استكشاف سبل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T06:52+0000
2023-01-15T06:52+0000
2023-01-15T06:52+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، فقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، توقيع اتفاقية مع 4 شركات هولندية من أجل تزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر.ووفق ما أعلنته الشركة الإماراتية، فإن هذه الشركات الهولندية هي "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي"، وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي".وأكدت الشركة الإماراتية أن تركيز الاتفاقية سيكون على الإنتاج في أبوظبي والتصدير إلى هولندا عبر ميناء أمستردام، لافتة إلى أن الهيدروجين الأخضر المُصدَر سيتم تسليمه إلى قطاعات أوروبية رئيسية، مثل: "وقود الطيران المستدام، وصناعة الحديد، وتوفير الوقود لسفن الشحن البحري".وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قد توقعت أن تصل قيمة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما قدرت شركة (بي دبليو سي) أن الطلب على الهيدروجين قد يتراوح بين 150 إلى 500 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.وقد أعلنت الشركة الإماراتية "مصدر" في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إطلاق إدارتها الجديدة المخصصة للهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام 2030.طالع أيضا: مصر والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم جديدتين بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر
https://sputnikarabic.ae/20210522/الهيدروجين-الأخضر-ما-الأهمية-الاقتصادية-لتحول-الإمارات-نحو-الطاقة-النظيفة؟-1049039461.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات توقع اتفاقية لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر 4 شركات هولندية
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وقعت الإمارات اتفاقية مع 4 شركات هولندية من أجل استكشاف سبل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وحسب ما نشرته
وكالة الأنباء الإماراتية، "وام"، فقد أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، توقيع اتفاقية مع 4 شركات هولندية من أجل تزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر.
ووفق ما أعلنته الشركة الإماراتية، فإن هذه الشركات
الهولندية هي "ميناء أمستردام" و"سكاي ان آر جي"، وايفوس أمستردام" و"زينيث انرجي".
وأكدت الشركة الإماراتية أن تركيز الاتفاقية سيكون على الإنتاج في أبوظبي والتصدير إلى هولندا عبر ميناء أمستردام، لافتة إلى أن الهيدروجين الأخضر المُصدَر سيتم تسليمه إلى قطاعات أوروبية رئيسية، مثل: "وقود الطيران المستدام، وصناعة الحديد، وتوفير الوقود لسفن الشحن البحري".
واوضحت أن الاتفاقية تضمن العمل على "استكشاف عدد من الطرق لنقل الهيدروجين الأخضر، مع التركيز على حاملات الهيدروجين العضوي السائل والهيدروجين السائل".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قد توقعت أن تصل قيمة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بينما قدرت شركة (بي دبليو سي) أن الطلب على الهيدروجين قد يتراوح بين 150 إلى 500 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.
وقد أعلنت الشركة الإماراتية "مصدر" في ديسمبر/كانون الأول الماضي
عن إطلاق إدارتها الجديدة المخصصة للهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام 2030.